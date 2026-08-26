নেপালে পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শোক

নেপালে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল ও ভয়াবহ ভূমিধসে বিপুল প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার।
আজ বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, নেপালের এই হৃদয়বিদারক প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবরে বাংলাদেশের জনগণ গভীরভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। এখনো বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন এবং পর্যটকসহ অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুর্যোগের এই কঠিন সময়ে নেপালের বন্ধুভাবাপন্ন জনগণ এবং দেশটির সরকারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও দেশের সাধারণ জনগণ।
বিজ্ঞপ্তিতে নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে নিখোঁজ ব্যক্তিদের দ্রুত সন্ধান এবং আহতদের সুস্থতা কামনা করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার এই জরুরি পরিস্থিতিতে নেপালকে যেকোনো ধরনের মানবিক সহায়তা, ত্রাণ এবং উদ্ধার তৎপরতায় সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।
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