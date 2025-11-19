Ajker Patrika
জাতীয়

আদানিকে সালিসি কার্যক্রমে যেতে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বাংলাদেশের করা বিদ্যুৎ চুক্তি নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত আদানি গ্রুপকে সিঙ্গাপুরে সালিসে যাওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আজ বুধবার বিচারপতি মো. বজলুর রহমান ও বিচারপতি ঊর্মি রহমানের বেঞ্চ এই নিষেধাজ্ঞা দেন।

ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গত বছরের ১৩ নভেম্বর রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম আব্দুল কাইয়ুম।

রিটে আদানি গ্রুপের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিকে ‘অসম, অন্যায্য ও দেশের স্বার্থপরিপন্থী’ বলে উল্লেখ করা হয়। চুক্তির শর্তগুলো সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সংশোধন করতে বলা হয় রিটে। আর আদানি গ্রুপ রাজি না হলে চুক্তিটি বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা চাওয়া হয়।

ওই রিটের শুনানি শেষে বিদ্যুৎ নিয়ে ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে সব চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করতে উচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

একই সঙ্গে দুই মাসের মধ্যে এই বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন আদালত। এ ছাড়া আদানি গ্রুপের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চুক্তি কেন পুনর্বিবেচনা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়।

আইনজীবী আব্দুল কাইয়ুম বলেন, ‘এই চুক্তির বিষয়ে একটি তদন্ত চলমান রয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন আসার আগেই যদি সিঙ্গাপুরে আদানি তাদের পাওনা নিয়ে সালিসি কার্যক্রম শুরু করে, তাহলে ওই তদন্তের গুরুত্ব থাকবে না। এ কারণে আমরা নিষেধাজ্ঞা চেয়েছি। ওই চুক্তিতে অনেক অনিয়ম হয়েছে।’

