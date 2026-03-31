রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের হত্যা-নির্যাতনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক উপমহাপরিদর্শক আবদুল জলিল মণ্ডলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই নির্দেশ দেন। এ মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেকেই আসামি।
গত বছরের ১৪ মে ট্রাইব্যুনাল জলিল মণ্ডলের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সবুজবাগ এলাকা থেকে আবদুল জলিলকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাঁকে আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হলে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।
এই মামলার বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর সাংবাদিকদের বলেন, আব্দুল জলিল মণ্ডল শাপলা চত্বর হত্যা মামলার প্রধান কুশীলব। এই মামলার তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে। জলিল মণ্ডলের সার্বিক পরিকল্পনাতেই সব ঘটনা ঘটেছে, এমনটা তদন্তে আসছে। এখানে আসামি হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই আছেন।
