দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে জানায়নি সৌদি আরব, ব্যাখ্যা চেয়েছে ঢাকা

দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে জানায়নি সৌদি আরব, ব্যাখ্যা চেয়েছে ঢাকা
দুই বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনায় সৌদি আরবের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ। এই দণ্ড কার্যকর করার আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা সেখানকার কূটনৈতিক মিশনকে কিছুই জানানো হয়নি।
আজ শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘ঘটনাটির বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌদি সরকারের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছে।’ তিনি জানান, ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ জানতে পারে যে সৌদি আরবের আইনে দুই প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের দণ্ড কার্যকরও করা হয়েছে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা সৌদি আরবে অবস্থিত আমাদের মিশন; কাউকেই আগে থেকে এ বিষয়ে কোনো তথ্য জানানো হয়নি।’
শামা ওবায়েদ জানান, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পেছনের সার্বিক পরিস্থিতি, অপরাধের ধরণ, বিচার প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ দূতাবাসকে অবহিত না করার কারণ ব্যাখ্যা করতে সৌদি আরবের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের লেবার ওয়েলফেয়ার উইংয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য উল্লেখ করে বিষয়টি প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কেও জানিয়েছে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা এখনো সৌদি সরকারের কাছ থেকে বিস্তারিত কোনো অফিসিয়াল তথ্য পাইনি। তাদের জবাবের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।’
শামা বলেন, কর্তৃপক্ষ নিহত দুই বাংলাদেশির নাম শনাক্ত করেছে; তবে তাঁদের কর্মসংস্থান, নিয়োগকর্তা, সৌদি আরবে অবস্থানের মেয়াদ এবং মৃত্যুদণ্ডের দিকে নিয়ে যাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখনো অপেক্ষা করা হচ্ছে।
মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনাটিকে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও অনভিপ্রেত হিসেবে উল্লেখ করার পাশাপাশি তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের অবশ্যই স্ব-স্ব দেশের আইনকানুন মেনে চলা উচিত।
তবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রতিটি দেশের নিজস্ব আইনি কাঠামো রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ভূখণ্ডে সে দেশের আইনই প্রাধান্য পায়।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান, বিদেশে বিশেষ করে চলমান আঞ্চলিক সংঘাতের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার কারণে সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার বিষয়ে সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। বর্তমানে ৪০ লাখেরও বেশি বাংলাদেশি প্রবাসে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন।
প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি সৌদি আরবে হামলার ঘটনায় বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নিহত ও আহত হয়েছেন। আহত কয়েকজন এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং সরকার ওইসব হামলায় নিহত বাংলাদেশিদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
শামা ওবায়েদ জোর দিয়ে বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সুদৃঢ় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সৌদি প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, রিয়াদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরব সফরের প্রস্তুতিও পুরোদমে চলছে।