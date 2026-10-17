হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত, ভাসান জাল দিয়ে মাছ ধরা যাবে না

হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত, ভাসান জাল দিয়ে মাছ ধরা যাবে না
ভাসান জাল বা বেহুন্দি জাল দিয়ে মাছ ধরতে ১৫ নৌযান মালিককে বাধা না দিতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ তিনজনের পক্ষে করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ শনিবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক এ আদেশ দেন। এর ফলে উপকূলীয় এলাকার মধ্যে কেউ বেহুন্দি জাল কিংবা ভাসান জাল দিয়ে মাছ ধরতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল।
পরিদর্শন সনদ ও মাছ ধরার নৌযানের নিবন্ধন সনদ থাকা সত্ত্বেও মাছ ধরায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে ১৫ জন পেশাদার জেলে ও সনদপ্রাপ্ত সামুদ্রিক ট্রলারমালিক রিট করেছিলেন। ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীদের নিজ এলাকায় মাছ ধরায় বাধা না দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ তিনজন আপিল বিভাগে আবেদন করেন।