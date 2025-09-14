মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা ১১ মিনিটের দিকে এ ভূকম্পন অনুভূত হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আবহাওয়াবিদ ড. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে জানান, মাঝারি ধরনের এ ভূকম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৮।
ড. ওমর আরও জানান, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভারতের আসাম।
রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা ১১ মিনিটের দিকে এ ভূকম্পন অনুভূত হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আবহাওয়াবিদ ড. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে জানান, মাঝারি ধরনের এ ভূকম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৮।
ড. ওমর আরও জানান, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভারতের আসাম।
রাজনীতিকদের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছেন। বাকি রাস্তাটুকু সুন্দরভাবে সমাপ্ত করে পৃথিবীর জন্য নজির সৃষ্টি করে যাবেন। যে সমস্যা অতিক্রমের জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, সেটা শুধু আমাদের নয়, দুদিন আগে নেপালে শুরু হলো, এ রকম বহুজনের সমস্যা হবে। অতীতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।১৮ মিনিট আগে
প্রজ্ঞাপন জারির পরও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে যোগ দিতে না পারা মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সচিব পদে পদায়ন করেছে সরকার।১৯ মিনিট আগে
বাংলাদেশের গ্লোব বায়োটেকের তৈরি করোনা প্রতিরোধী এমআরএনএ টিকা ‘বঙ্গভ্যাক্স’ মার্কিন পেটেন্ট (মেধাস্বত্ব) অর্জন করেছে। বাংলাদেশের ওষুধশিল্পে এটি প্রথমবারের মতো কোনো টিকা যুক্তরাষ্ট্রে পেটেন্ট পেল।৩৮ মিনিট আগে
এনসিপির সদস্যসচিব বলেন, ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করছি। আমরা দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তার একটি হলো, যেগুলো সংবিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সেগুলো অর্ডিন্যান্স অথবা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।’২ ঘণ্টা আগে