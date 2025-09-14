Ajker Patrika
মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪২
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা ১১ মিনিটের দিকে এ ভূকম্পন অনুভূত হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আবহাওয়াবিদ ড. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে জানান, মাঝারি ধরনের এ ভূকম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৮।

ড. ওমর আরও জানান, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভারতের আসাম।

