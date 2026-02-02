Ajker Patrika
জাতীয়

সেনাপ্রধানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সেনাপ্রধানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বাংলাদেশ আর্মির ফেসবুক পেজ

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার এইচ ই সারা কুকের (H.E. Sarah Cooke) নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সেনাসদরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে।

আজ সোমবার বাংলাদেশ আর্মির ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।

সেখানে বলা হয়, সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

বিষয়:

সেনাপ্রধানব্রিটিশ হাইকমিশনহাইকমিশনারসেনাবাহিনী
