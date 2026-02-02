অপতথ্যের মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের টুলগুলো খুবই সীমিত: শফিকুল আলম

অপতথ্য ও মিথ্যা তথ্যের মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের টুলগুলো খুবই সীমিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, যেকোনো সরকার, সেটা ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট হোক, ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট হোক, তার জন্য ডিজইনফরমেশন (অপতথ্য), মিসইনফরমেশনের (মিথ্যা তথ্য) যে একটা ভয়াবহ এপিডেমিক (মহামারি) চলছে, এটাকে যে আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন, গভর্নমেন্টের সত্যিকার অর্থে টুলগুলো খুবই সীমিত।
আজ সোমবার রাজধানীর বাড্ডায় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অডিটরিয়ামে ‘ভুল তথ্যের ওপর নীতিগত সম্মেলন: শাসন ও গণতন্ত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক এক আলোচনায় শফিকুল আলম এ মন্তব্য করেন। নীতি সংলাপ আয়োজন করে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সাংবাদিক সমিতি।
নীতি সংলাপে অংশ নিয়ে বক্তব্য দেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম, দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ সম্পাদক মারুফ কামাল খান, ইউএনবির সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, ইউআইইউর মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম এবং বিএসআরএফের সাবেক সভাপতি ফসিহ উদ্দিন মাহতাব।
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেছেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের সর্বোচ্চ পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বরিশালে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।২১ মিনিট আগে
বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার এইচ ই সারা কুকের (H.E. Sarah Cooke) নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সেনাসদরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। আজ বাংলাদেশ আর্মির ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।৪০ মিনিট আগে
বাংলাদেশে মব ভায়োলেন্স সব সময় ছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, অনেকেই বড় বড় গলায় মবোক্রেসির কথা বলেন, কিন্তু বাংলাদেশে মব ভায়োলেন্স সব সময় ছিল।১ ঘণ্টা আগে
ঋণের নামে জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় দেড় শ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কর্মকর্তারা।২ ঘণ্টা আগে