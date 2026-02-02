নির্বাচনে পুলিশের থাকবে বডি ক্যামেরা, এদিক-সেদিক করলে জামিনের পরেও ধরা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, এবার যদি কোথাও কেন্দ্র দখল হয়, কেউ ছাড় পাবে না। কেন্দ্র দখল যেন না হয়, সে জন্য কেন্দ্রে লাগানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা, পুলিশকে প্রায় ২৬ হাজার বডি-ওর্ন ক্যামেরা দেওয়া হচ্ছে। ব্যবহার হবে ড্রোনও।
ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের সাহাব উদ্দিন মিলনায়তনে আজ সোমবার বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রশাসনের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা-বিষয়ক প্রস্তুতি সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন উপদেষ্টা।
এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘কেন্দ্র দখল যেন না হয়, সেজন্য এবার সিসি টিভি ক্যামেরা কেন্দ্রে লাগানো হচ্ছে, পুলিশকে ২৫ হাজার ৭০০ বডি ক্যামেরা দিচ্ছি, ড্রোন ব্যবহার করছি। এরপরও যদি কেউ কোনো রকম এদিক-সেদিক করতে যায়, তাহলে কেউ ছাড়া পাবে না। সে ভাই হোক বা বোন হোক, তার ছবি এখানে থেকে যাবে,৩-৪ দিন পর হোক বা ৬ মাসের জন্য জামিন নিয়ে আসুক, জামিনের পরে হলেও সে ধরা খাবে।’
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন-সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভা করেছি আমরা। এতে সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সবাই ছিল। এতে আমরা বিভিন্ন সমস্যাগুলো আলোচনা করেছি। তাদের প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাদের প্রস্তুতি বেশ ভালো ও প্রশংসনীয়। তারা জাতিকে একটি ভালো নির্বাচন উপহার দিতে পারবে, এটা আমাদের বিশ্বাস।’
অবৈধ অস্ত্রের কথা স্বীকার করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। তবে তৎপরতায় উদ্ধার বাড়ছে। সবার সহযোগিতায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, শেরপুরের ঝিনাইগাতীর মতো ঘটনা আরও কোথাও হবে না। সেই লক্ষ্যে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। ঝিনাইগাতীর ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। এর জন্য যারা দায়ী, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তবে এ ধরনের ঘটনার পর জড়িতরা এলাকায় থাকে না, তারা দূরে চলে যায়। এ জন্য অনেক ক্ষেত্রে একটু সময় লাগে, তবে তাদের সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।
নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘এবারের নির্বাচনে আমরা সাংবাদিকদের পোলিং সেন্টারে ঢোকার জন্য অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। এতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার কোনো ধরনের আশঙ্কা নেই।’
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেছেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের সর্বোচ্চ পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বরিশালে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার এইচ ই সারা কুকের (H.E. Sarah Cooke) নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সেনাসদরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। আজ বাংলাদেশ আর্মির ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে মব ভায়োলেন্স সব সময় ছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, অনেকেই বড় বড় গলায় মবোক্রেসির কথা বলেন, কিন্তু বাংলাদেশে মব ভায়োলেন্স সব সময় ছিল।২ ঘণ্টা আগে
অপতথ্য ও মিথ্যা তথ্যের মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের টুলগুলো খুবই সীমিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, যেকোনো সরকার, সেটা ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট হোক, ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট হোক, তার জন্য ডিজইনফরমেশন (অপতথ্য), মিসইনফরমেশনের (মিথ্যা তথ্য) যে একটা ভয়াবহ...৩ ঘণ্টা আগে