প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাপানের কৃষিমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে জাপানের কৃষিমন্ত্রী ও দেশটির সরকারের বিশেষ দূত সুজুকি নরিকাজুর নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল।
আজ বুধবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। এ সময় দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, কৃষি খাতে সহযোগিতা, প্রযুক্তি বিনিময়সহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী; পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান; কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ; প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান ও হুমায়ুন কবির এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম।
হাইকোর্টের আদেশের পর সংরক্ষিত নারী আসনে জামায়াত জোটের প্রার্থী ও এনসিপি নেত্রী নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আগামী ২ মে তা বাছাই করবেন তিনি।২০ মিনিট আগে
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে বলা হয়েছে, সন্তান জন্ম দিতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে ভিসা দেওয়া হবে না।১ ঘণ্টা আগে
নতুন ভোটার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ন্যূনতম এসএসসি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হলে সার্ভারে তাঁর সনদ সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বুধবার জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিচালক (অপারেশনস) মো. সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা সব উপজেলা ও থানা১ ঘণ্টা আগে
ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামালের নির্বাচনী এলাকার হাসপাতালের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় নিজের সময় ৪ মিনিট বাড়িয়ে নিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল। এদিকে ডেপুটি স্পিকারের এলাকায় বাদ্যযন্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কথা বলার সময় বাড়িয়েছেন১ ঘণ্টা আগে