ডিসেম্বরে ঢাকা সফর স্থগিত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর
অনিবার্য কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশে সফর স্থগিত করেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। আগামী ৭-৮ ডিসেম্বর তাঁর ঢাকা সফর করার কথা ছিল।
আজ শনিবার গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা।
সূত্র জানিয়েছে, অনিবার্য কারণবশত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর স্থগিত হয়েছে। মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ ছাড়াও আনোয়ার ইব্রাহিমের থাইল্যান্ড সফরও স্থগিত হয়েছে।
চলতি বছরের জুনে মালয়েশিয়া সফর করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ফিরতি সফরে আগামী ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকা সফরকে সামনে রেখে ঢাকা-কুয়ালালামপুরের মধ্যে প্রস্তুতিও ছিল। ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করার কথা ছিল আনোয়ার ইব্রাহিমের। ঢাকা থেকে তার ব্যাংকক সফরে যাওয়ার কথা ছিল।
উল্লেখ্য, সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ২০২৪ সালের অক্টোবরে ঢাকা সফর করেছিলেন আনোয়ার ইব্রাহিম।