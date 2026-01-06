প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দৈনিক আজকের পত্রিকায় গত ২৫ নভেম্বর ‘স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন খুলনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের উপকমিশনার আলী রেজা হায়দার। আইনজীবীর মাধ্যমে পাঠানো লিগ্যাল নোটিশে তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর কোনো বক্তব্য গ্রহণ না করে এবং সঠিক তথ্য অনুসন্ধান না করেই একতরফাভাবে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে করে সাধারণ জনগণ এবং কর্মস্থলে তাঁর সম্মান চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।
আলী রেজা লিগ্যাল নোটিশে আরও অভিযোগ করেছেন, মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় সংবাদমাধ্যমে একপাক্ষিক বিকৃত ও অসত্য খবর প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রতিবেদকের বক্তব্য
এটি কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নয়। আদালতে বিচারাধীন মামলার একটি নিয়মিত প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য মামলার অভিযোগ থেকে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদকের কোনো নিজস্ব মন্তব্য এতে যুক্ত করা হয়নি।
