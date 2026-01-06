নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণে ১০ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিল ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য ১০ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি)। আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ইসি।
নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য খুলনা অঞ্চলের দায়িত্বে রয়েছেন-ইসি সচিবালয়ের উপপরিচালক সালাহউদ্দীন আহমদ, ফরিদপুর অঞ্চলে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হাসান ভূঞা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ মুরাদ উদ্দিন হাওলাদার, বরিশাল অঞ্চলে ইসি সচিবালয়ের সহকারী সচিব মোহাম্মদ আল-মামুন, সিলেট অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক মিসবাহ উদ্দীন আহমেদ, ঢাকা অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক জাকির মাহমুদ, রংপুর অঞ্চলে ইসির সহকারী সচিব সৈয়দ গোলাম রাশেদ, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক মুহা. সরওয়ার হোসেন, রাজশাহী অঞ্চলে ইসির সহকারী সচিব মো. মমতাজ-আল-শিবলী, কুমিল্লা অঞ্চলে দায়িত্বে রয়েছেন ইসির সহকারী পরিচালক মো. ইকরামুল হাসান।
এ ছাড়া ইসির দু’টি ইমেইলে নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ পাঠানো যাবে ([email protected], [email protected])
ইসি জানিয়েছে, গত ১৪ ডিসেম্বর ইসি ৩০০টি সংসদীয় আসনের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি গঠন করেছে। এসব কমিটির কাছেও সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের নির্বাচন-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা যাবে।
আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য ১০ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি)। আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ইসি।
নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য খুলনা অঞ্চলের দায়িত্বে রয়েছেন-ইসি সচিবালয়ের উপপরিচালক সালাহউদ্দীন আহমদ, ফরিদপুর অঞ্চলে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হাসান ভূঞা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ মুরাদ উদ্দিন হাওলাদার, বরিশাল অঞ্চলে ইসি সচিবালয়ের সহকারী সচিব মোহাম্মদ আল-মামুন, সিলেট অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক মিসবাহ উদ্দীন আহমেদ, ঢাকা অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক জাকির মাহমুদ, রংপুর অঞ্চলে ইসির সহকারী সচিব সৈয়দ গোলাম রাশেদ, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক মুহা. সরওয়ার হোসেন, রাজশাহী অঞ্চলে ইসির সহকারী সচিব মো. মমতাজ-আল-শিবলী, কুমিল্লা অঞ্চলে দায়িত্বে রয়েছেন ইসির সহকারী পরিচালক মো. ইকরামুল হাসান।
এ ছাড়া ইসির দু’টি ইমেইলে নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ পাঠানো যাবে ([email protected], [email protected])
ইসি জানিয়েছে, গত ১৪ ডিসেম্বর ইসি ৩০০টি সংসদীয় আসনের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি গঠন করেছে। এসব কমিটির কাছেও সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের নির্বাচন-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা যাবে।
দৈনিক আজকের পত্রিকায় গত ২৫ নভেম্বর ‘স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন খুলনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের উপকমিশনার আলী রেজা হায়দার। আইনজীবীর মাধ্যমে পাঠানো লিগ্যাল নোটিশে তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর কোনো২ ঘণ্টা আগে
গবেষণা জাহাজ আর. ভি. ড. ফ্রিডটজফ ন্যানসেন দিয়ে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও ইকোসিস্টেমের ওপর পরিচালিত জরিপ ও গবেষণা প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কমিটি।৩ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-শ্রমিক-জনতাকে আইনি সুরক্ষা দিতে বড় ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে— জুলাই যোদ্ধাদের আইনি দায়মুক্তি দিতে একটি নতুন অধ্যাদেশ জারি৪ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে। এই প্রথমবার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে রেকর্ডসংখ্যক ভোটার ডাকযোগে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন।৬ ঘণ্টা আগে