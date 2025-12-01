ইউএনবি
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ ঘোষণা করেছে সরকার। একই সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।
আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘সরকার, বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) আইন, ২০২১-এর ধারা ২ (ক)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।’
প্রসঙ্গত, বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় গত কয়েক দিন থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নভেম্বর মাসে অক্টোবর মাসের তুলনায় রাজনৈতিক সহিংসতাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে গ্রেপ্তার, সীমান্ত পরিস্থিতি ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে। নভেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)।
আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি এ তথ্য জানায়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং নিজেদের তথ্যানুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
প্রতিবেদন বলা হয়, নভেম্বরে রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘিরে মামলায় অক্টোবরে ১২ জন থেকে নভেম্বর মাসে ৩৮৫-তে পৌঁছায়। এমএসফের ভাষ্যে যা বহুগুণ বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক দমনপীড়ন বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। রাজনৈতিক সহিংসতাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। অক্টোবরে ৪৯টি সহিংসতার ঘটনায় ৫৪৭ জন আহত ও ২ জন নিহত হয়েছিলেন। পরের মাসে ৭২টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ৭২৪ জন আহত এবং নিহত হয়েছেন ৯ জন।
এমএসএফের প্রতিবেদন বলছে, সীমান্তে হত্যা ও নির্যাতন বন্ধে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে এসব ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না; বরং ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ১ জন নিহত ও ৪ জন আহত হন। ভারতীয় সীমান্তবর্তী নাগরিকের গুলিতে ১ জন নিহত ও ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা ১ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। চোরাকারবারিদের হামলা ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) গুলিতে এক যুবক নিহত হন। ভারতীয় সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগর থেকে ১০৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ ছাড়া নাফ নদী থেকে নৌকাসহ ৪৭ জেলেকে ধরে নিয়ে যায় আরাকান আর্মি। ফলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকেরা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছেন।
নারী ও শিশু সহিংসতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে মন্তব্য এমএসএফের। অক্টোবরের তুলনায় যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক নির্যাতন বেড়েছে। অক্টোবরে ছিল ২৪টি যৌন নিপীড়নের ঘটনা, যা নভেম্বরে ২৮টি হয়েছে, শারীরিক নির্যাতন যেখানে ছিল ৫৭টি, সেখানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭টিতে।
এ ছাড়া নভেম্বরে গণপিটুনি বা মব সন্ত্রাসে হতাহতের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে ঘটেই চলেছে। চলতি সময়ে গণপিটুনির সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় জনমনে নিরাপত্তা বোধের বিষয়টি প্রশ্নাতীতভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।
এমএসএফ বলছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক চর্চা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমমর্যাদা ও নাগরিক জীবনে নিরাপত্তার বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তারা জোর দাবি জানায়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিডিআর হত্যাকাণ্ড মানবতাবিরোধী অপরাধের আওতায় পড়লে এর বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হবে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান তিনি।
তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের কাছেও অভিযোগ এসেছে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে। সেটা আমরা এখন পর্যন্ত যাচাই-বাছাই সেভাবে করিনি। আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখব, এই রিপোর্টটা পড়ে দেখব। তারপরে যদি আমাদের কাছে মনে হয়, এই বিচারটা মানবতাবিরোধী অপরাধের মধ্যে পড়ছে বা আমাদের এখানে বিচার করার উপযুক্ত, তাহলে এখানে হবে। অন্যথায় সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত সব আইন, আমাদের আইন ছাড়াও অন্যান্য আইন যেগুলো রয়েছে, সেগুলোর অধীনেও বিচার হতে পারে।’
তাজুল ইসলাম বলেন, ‘যারা অপরাধী ছিল, যারা পরিকল্পনাকারী ছিল, পেছন থেকে মদদদাতা ছিল, বেনিফিশিয়ারি (সুবিধাভোগী) ছিল, কারা কারা এখানে সম্পৃক্ত ছিল, এসব জিনিস যেহেতু উদ্ঘাটন করা গেছে, আশা করি, এদের বিচারও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অতীতে বিচার করে যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সেখানেও যাদের প্রতি ইনজাস্টিস করা হয়েছে, সেটাও এই রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাবে আশা করছি। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।’
তাজুল ইসলাম বলেন, ‘জাতির ইতিহাসের এত বড় রক্তক্ষরণ, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীর বুকে এতগুলো সামরিক বাহিনীর অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী, সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেটার সঠিক তদন্ত এত দিন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। সেই জিনিসটা এই সরকার করেছে। জাতির সামনে উন্মোচন করেছেন পেছনের কারা মাস্টারমাইন্ড ছিল, কারা হত্যাকারী ছিল, কারা এটার বেনিফিশিয়ারি, কেন এটা করা হয়েছিল, কী উদ্দেশ্য ছিল। আমরা মনে করি, আমাদের জাতির জন্য অনেক বড় সাহসী কাজ হয়েছে এবং এর মাধ্যমে যারা বিচারের আওতার বাইরে রয়ে গেছে, তাদের বিচারের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।’
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আরও ৭৭ জনকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁদের নিয়োগ দিয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
গত ২৬ নভেম্বর ১৬৬ উপজেলায় নতুন ইউএনও নিয়োগ দেওয়া হয়। ভোটের আগে দুই ধাপে ২৪৩ উপজেলায় নতুন ইউএনও নিয়োগ দিল সরকার।
ঢাকা বিভাগে ১৮ জন, বরিশাল বিভাগে চার, চট্টগ্রাম বিভাগে সাত, খুলনা বিভাগে ১২, রংপুর বিভাগে ১১, রাজশাহী বিভাগে ১৪, সিলেট বিভাগে আট ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় তিনজন ইউএনওকে পদায়ন করা হয়েছে।
আগে নতুন কর্মকর্তাদের ইউএনও হিসেবে পদায়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁদের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্ত করত। কে কোন উপজেলায় দায়িত্ব পালন করবেন, তা বিভাগীয় কমিশনার নির্ধারণ করে দিতেন। এবার নতুন কর্মকর্তাদের ইউএনওর দায়িত্ব দিয়ে তাঁদের পদায়ন করা উপজেলা নির্ধারণ করে দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
ইউএনও হিসেবে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তারা নিজ অধিক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করবেন। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের বদলি করা কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় ৪ ডিসেম্বর বিকেলে বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। বদলি করা কর্মকর্তার দপ্তর বা কর্মস্থল ইতিমধ্যে পরিবর্তন হলে কর্মরত দপ্তরের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে যোগদানপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে।
বাসস
ঢাকা, ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বাসস): সরকার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ২২ জন কর্মকর্তাকে সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে পদোন্নতি দিয়ে তাদের মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।
রোববার (৩০ নভেম্বর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রদত্ত পরামর্শের ভিত্তিতে এসব পদোন্নতি ও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তাদের জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ৯ম গ্রেডভুক্ত (২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা) সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে উন্নীত করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা একই সঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
সিনিয়র সহকারী সচিব শিফা নুশরাত স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
