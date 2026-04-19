Ajker Patrika
জাতীয়

বাংলাদেশে এয়ারপোর্ট ক্যালিব্রেশন সেবা দিতে আগ্রহী জার্মানি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লট্জ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের বিমান খাতের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে এয়ারপোর্ট ক্যালিব্রেশন সেবা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে জার্মানির কোম্পানি অ্যারোডাটা। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে আগ্রহের বিষয়টি তুলে ধরেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লট্জ।

আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সচিবালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ আরও ছিলেন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

সাক্ষাতে বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

পাশাপাশি দেশের বিমান খাতের উন্নয়নে জার্মানির সহযোগিতা কামনা করা হয়। জবাবে জার্মান রাষ্ট্রদূত বর্তমান সরকারের সঙ্গে সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস প্রদান করেন।

বৈঠকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের বিমান খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ সেবা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে জার্মানির মতো উন্নত দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীজার্মানিবিমানবেবিচক
