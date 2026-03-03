মধ্যপ্রাচ্যের ৬ গন্তব্যে বিমানের ফ্লাইট অনির্দিষ্টকাল স্থগিত

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ছয়টি গন্তব্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সব ফ্লাইট পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।
বিমান কর্তৃপক্ষ এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, দাম্মাম, দোহা, দুবাই, আবুধাবি, শারজাহ এবং কুয়েত রুটে সাময়িকভাবে ফ্লাইট পরিচালনা বন্ধ রাখা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
বিমান কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট গন্তব্যের যাত্রীদের নিকটস্থ টিকিট বিক্রয় কেন্দ্র অথবা সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেছে। প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বিমানের কল সেন্টার নম্বর ১৩৬৩৬ এবং আন্তর্জাতিক নম্বর +৮৮ ০৯৬১০৯ ১৩৬৩৬–এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য যাত্রীদের কাছে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থাটি। একই সঙ্গে পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং পরবর্তী যেকোনো সিদ্ধান্ত যথাসময়ে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৬৫ বছরের বেশি বয়সী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তনগর ট্রেন ও মেট্রোরেলে ২৫ শতাংশ ভাড়া ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেল এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।৪৪ মিনিট আগে
দুদকের ‘নখ-দাঁত’ প্রসঙ্গে এর আগে একজন চেয়ারম্যান বলেছিলেন, দুদকের নখ-দাঁত নেই। আপনি বলেছেন, শার্প হচ্ছে এই প্রশ্নের জবাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সদ্য পদত্যাগ করা চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, ‘আমরা এই সময়টুকুতে কী করতে পেরেছি, তা বিচার করার মালিক আপনারা।১ ঘণ্টা আগে
কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পবিত্র কোরআন মুখস্থকরণে উৎসাহিত করা এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করতে দেশব্যাপী জাতীয় হিফযুল কোরআন প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।২ ঘণ্টা আগে
ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে নকল প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ মঙ্গলবার মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষা নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ তথ্য জানান।২ ঘণ্টা আগে