Ajker Patrika
জাতীয়

২০২৭ সালের হজের রোডম্যাপ প্রকাশ, ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে নিবন্ধন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ জুন ২০২৬, ১৫: ২০
২০২৭ সালের হজের রোডম্যাপ প্রকাশ, ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে নিবন্ধন
সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের সহকারী মন্ত্রী ড. আল হাসান বিন ইয়াহইয়া আল মানাখরাহ ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন কায়কোবাদের কাছে ২০২৭ সালের হজের রোডম্যাপ তুলে দেন। ছবি: সংগৃহীত

আগামী বছর অর্থাৎ, ২০২৭ সালে হজ পালনে সৌদি আরব যেতে ইচ্ছুকদের চলতি বছরের ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে আগামী বছরের ২৮ জানুয়ারি থেকে হজ ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং ৮ এপ্রিল শুরু হবে হজ ফ্লাইট। আজ সোমবার ২০২৭ সালের হজের রোডম্যাপ প্রকাশ করে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-১ শাখা। মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৯ মে সৌদি আরবের জেদ্দায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ২০২৭ সালের হজ কার্যক্রমের সময়সূচি ঘোষণা করে সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়। পরে বিভিন্ন দেশের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রীদের কাছে রোডম্যাপটি হস্তান্তর করা হয়। সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের সহকারী মন্ত্রী ড. আল হাসান বিন ইয়াহইয়া আল মানাখরাহ ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন কায়কোবাদের কাছে রোডম্যাপটি তুলে দেন।

রোডম্যাপ অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হজযাত্রী নিবন্ধন শেষ করতে হবে। আগামী ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে হজচুক্তি সই হবে। এরপর ২০২৭ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে হজ ভিসা ইস্যু শুরু হবে। একই বছরের ৮ এপ্রিল থেকে শুরু হবে হজ ফ্লাইট পরিচালনা।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০২৭ সালের ১৫ মে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সৌদি আরবে হজসংক্রান্ত ব্যয়ের অর্থ নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মের ই-ওয়ালেটে সরাসরি স্থানান্তর কার্যক্রম চলবে চলতি বছরের ১৫ জুলাই থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

নুসুক মাসারের মাধ্যমে তাঁবু, সার্ভিস প্যাকেজ, মক্কা ও মদিনার হোটেল, ক্যাটারিং এবং পরিবহনসেবাসহ সামগ্রিক সেবা প্যাকেজ গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর কার্যক্রম শুরু হবে আগামী ২৯ জুলাই। এ কার্যক্রম চলবে ২০২৭ সালের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত।

এ ছাড়া হজযাত্রীদের তথ্য নুসুক মাসার সিস্টেমে আপলোড করতে হবে আগামী ১৪ আগস্ট থেকে ২০২৭ সালের ২৮ জানুয়ারির মধ্যে।

হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইনসগুলোর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর এবং নুসুক মাসারে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করতে হবে চলতি বছরের ২৯ জুলাই থেকে ৮ নভেম্বরের মধ্যে।

বিষয়:

বাংলাদেশসরকারনিবন্ধনহজভিসাসৌদি আরবধর্মমন্ত্রী
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