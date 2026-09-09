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জাতীয়

অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি রেজা কিবরিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৫৪
অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি রেজা কিবরিয়া
রেজা কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত

সরকারদলীয় সংসদ সদস্য (হবিগঞ্চ-১) রেজা কিবরিয়াকে সভাপতি করে অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া ধর্ম মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি পৃথকভাবে কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। পরে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়।

ধর্ম মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে সরকারদলীয় সদস্য নিপুন রায় চৌধুরীর পরিবর্তে ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমানকে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটির সদস্য শাহাদাত হোসেনকে কৃষি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। তাঁকে অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি থেকে বাদ দিয়ে শরীয়তপুর-২ আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য সফিকুর রহমান কিরণকে যুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদের ৫০টি সংসদীয় কমিটি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৩৯টি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত এবং ১১টি বিষয়ভিত্তিক। এগুলোর মধ্যে ৪৬টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৬টি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। বাকি ১০টি বিষয়ভিত্তিক।

অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত সংসদীয় সদস্য হিসেবে রয়েছেন ইকরামুল বারী টিপু (নওগাঁ-৪), সেলিম রেজা (সিরাজগঞ্জ-১), আবদুল আজিজ (নাটোর-৪), মুজিবুর রহমান চৌধুরী (মৌলভীবাজার-৪), রবিউল আওয়াল (টাঙ্গাইল-৬), মোহাম্মদ জাকির হোসেন (ময়মনসিংহ-৫), বিএনপির সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য শাম্মী আক্তার, বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে রয়েছেন রফিকুল ইসলাম খান ও মাসুদ পারভেজ।

বিষয়:

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