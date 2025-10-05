৪৯তম বিশেষ বিসিএসের প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৯তম বিশেষ বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র চাকরিপ্রার্থীরা আজ রোববার রাত থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। আজ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান আজ সন্ধ্যায় বলেন, প্রার্থীরা যাতে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারেন, সে জন্য কারিগরি প্রক্রিয়া চালাচ্ছে টেলিটক। এ কাজ শেষ হলে রাত থেকেই প্রার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন।
পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাকরিপ্রার্থীরা পিএসসির ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে পিএসসি জানিয়েছিল, ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা ১০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শুধু ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
সরকারি সাধারণ কলেজগুলোর জন্য ৬৫৩ জন এবং সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর জন্য ৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ দিতে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। ২২ জুলাই দুপুর ১২টা ১০ মিনিট থেকে ২২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ বিসিএসের আবেদন চলে। এতে আবেদন করেন ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী।
