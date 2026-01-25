Ajker Patrika
জাতীয়

ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান ও পরিবারের ২২ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৭
ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান ও পরিবারের ২২ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া। ফাইল ছবি

অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ হস্তান্তরের চেষ্টা করায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সেসব সম্পদ ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যার মূল্য ২২ কোটি ৬৫ লাখ ৫২ হাজার ৩৩০ টাকা। একই সঙ্গে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আজ রোববার এসব নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, আছাদুজ্জামান মিয়া, তাঁর স্ত্রী আফরোজা জামান, দুই ছেলে আসিফ শাহাদাৎ ও আসিফ মাহদিন, মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা, শ্যালিকা পারভীন সুলতানা ও শ্যালক হারিচুর রহমানের নামে ঢাকার রমনা, জোয়ার সাহারা, মোহাম্মদপুরের রামচন্দ্রপুর, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প, গাজীপুরের কালীগঞ্জ, ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা ও ভাঙ্গায় ২২ কোটি ৬৫ লাখ ৫২ হাজার ৩৩০ টাকা মূল্যের বাড়ি, ফ্ল্যাট ও জমি রয়েছে।

ডিএমপির সাবেক কমিশনার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আয়ের উৎস-বহির্ভূত সম্পদ অর্জন-সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধানে তিন সদস্যবিশিষ্ট দল কাজ করছে। তাঁরা অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাতের চেষ্টায় রয়েছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে।

অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অবিলম্বে আছাদুজ্জামান মিয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওই সব সম্পদ ক্রোক করা প্রয়োজন। তা না হলে বিচারের সময় তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হবে না। এতে রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিষয়:

কমিশনারডিএমপিআদালতদুদকসম্পদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঠাকুরগাঁওয়ে ভূমিকম্প

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

অর্থ বিভাগের দায়িত্ব ফিরে পেলেন বিসিবির সেই আলোচিত পরিচালক

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

আজকের রাশিফল: গোয়েন্দাগিরি বন্ধ না করলে ব্রেকআপ অনিবার্য, ঝুঁকি নেবেন না

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

সম্পর্কিত

ইসির কার্যক্রমে বিদেশি কূটনীতিকদের সর্বোচ্চ আস্থা আছে: সিইসি

ইসির কার্যক্রমে বিদেশি কূটনীতিকদের সর্বোচ্চ আস্থা আছে: সিইসি

ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান ও পরিবারের ২২ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক

ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান ও পরিবারের ২২ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক

সাফজয়ী নারী ফুটসাল দলকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

সাফজয়ী নারী ফুটসাল দলকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

নির্বাচনে কোনো লুকোচুরি থাকবে না: সিইসি

নির্বাচনে কোনো লুকোচুরি থাকবে না: সিইসি