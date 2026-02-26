Ajker Patrika
জাতীয়

১০ হাজার টাকার নিচে সব কৃষি ঋণ সুদসহ মাফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
১০ হাজার টাকার নিচে সব কৃষি ঋণ সুদসহ মাফ

১০ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম পরিমাণ কৃষি ঋণ নিয়েছেন এমন গ্রাহকদের সমুদয় দায় (সুদ আসলসহ) মওকুফ করে দেবে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ধরুন, একজন কৃষক ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিল। এখন সুদসহ তার দায় ১৪ হাজার টাকা। এই কৃষক কতটাকা মওকুফ পাবেন?’ সচিব বলেন, ‘পুরোটাই...।’

বিষয়:

সচিবঋণকৃষিমন্ত্রিপরিষদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

পুলিশের পোশাক বদলের বিরুদ্ধে ছিলেন এসপিরা

পুলিশের পোশাক বদলের বিরুদ্ধে ছিলেন এসপিরা

সম্পর্কিত

১০ হাজার টাকার নিচে সব কৃষি ঋণ সুদসহ মাফ

১০ হাজার টাকার নিচে সব কৃষি ঋণ সুদসহ মাফ

৯ ব্যক্তি ও ওয়ারফেজকে একুশে পদক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

৯ ব্যক্তি ও ওয়ারফেজকে একুশে পদক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

সচিবালয় থেকে একুশে পদকের অনুষ্ঠান: হেঁটেই গেলেন-আসলেন তারেক রহমান, সঙ্গে মেয়ে জাইমা

সচিবালয় থেকে একুশে পদকের অনুষ্ঠান: হেঁটেই গেলেন-আসলেন তারেক রহমান, সঙ্গে মেয়ে জাইমা

রাজারবাগ পুলিশ স্মৃতিসৌধে নবনিযুক্ত আইজিপির শ্রদ্ধা

রাজারবাগ পুলিশ স্মৃতিসৌধে নবনিযুক্ত আইজিপির শ্রদ্ধা