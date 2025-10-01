লন্ডনে বিমানের ক্রু তৈফুরকে মাটিতে ফেলে পেটে কিল-ঘুষি

মনজুরুল ইসলাম, ঢাকা
লন্ডনে দায়িত্ব পালনকালে শরণার্থীদের হামলার শিকার হয়েছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের লন্ডন ফ্লাইটের ফ্লাইট পার্সার তৈফুর রহমান খান। বর্তমানে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) হেস্টন হাইড হোটেলে অবস্থানকালে হোটেল কক্ষ থেকে বেরিয়ে সামনে বসেছিলেন তৈফুর। এ সময় পেছন থেকে একজন নেশাগ্রস্ত শরণার্থী মোটা লাঠি দিয়ে তাঁকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেন। পরে তাঁর পেটে কিল-ঘুষি ও লাথি মারেন। হোটেলের নিরাপত্তাকর্মীদের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে বড় ধরনের অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পান তিনি।
খবর পেয়ে লন্ডন পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে হামলাকারী শরণার্থীকে আটক করে এবং মামলা করে। এরপর মারাত্মক আহত তৈফুর ই-মেইলের মাধ্যমে বিমান কর্তৃপক্ষকে ঘটনার বিস্তারিত অবহিত করেন। তবে পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
বিমানের কেবিন ক্রুদের অভিযোগ, লন্ডনের হেস্টন হাইড হোটেল নিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের অসংখ্য অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বর্তমানে হোটেলটির প্রায় ৯০ শতাংশ কক্ষ শরণার্থীরা দখল করে আছে। সেখানে গাঁজা সেবন, তাস খেলা, মদ্যপান, গভীর রাতে হট্টগোল, নিম্নমানের হাউসকিপিং ও কক্ষের ভেতর তেলাপোকার উপদ্রব—সব মিলিয়ে পরিবেশ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিমানের একাধিক জ্যেষ্ঠ কেবিন ক্রু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লন্ডনে আমরা প্রতিনিয়ত ভয়ে থাকি। বিশেষ করে নারী ক্রুরা বেশি ঝুঁকিতে আছেন। যদি দ্রুত হোটেল পরিবর্তন না হয়, তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনা—এমনকি ধর্ষণের মতো ভয়ংকর ঘটনাও ঘটতে পারে।’
প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, জেদ্দা, রিয়াদ, মদিনা, মাসকাট, আবুধাবি, দোহা, রোম, ইস্তাম্বুল বা টরন্টো—এসব গন্তব্যে বিমানের সব ক্রু একই হোটেলে অবস্থান করেন। কিন্তু লন্ডনে কী কারণে ক্রুরা নিম্নমানের সেবাসংবলিত হেস্টন হাইড হোটেলে বাধ্য হচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।
ক্রুদের অভিযোগ, কয়েকজন স্থানীয় এজেন্টের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে বিমান এই হোটেল পরিবর্তন করছে না। অথচ করোনা মহামারির পর থেকে হোটেলের সুইমিং পুল, স্ট্রিম, জিমনেশিয়াম ও রেস্টুরেন্ট প্রায় পাঁচ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে।
বিমানের ফ্লাইট সার্ভিসে কর্মরত একাধিক ক্রু জানান, দ্রুত হোটেল পরিবর্তন না করলে বড় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাঁদের অভিযোগ, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকলে ক্রুদের জীবন নিয়ে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হবে।
এ বিষয়ে বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম জানান, গতকাল আকস্মিকভাবে এ ঘটনা ঘটেছে। পরে বিমানের লন্ডন কান্ট্রি ম্যানেজার হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলে তারা বিস্তারিত ঘটনা ই-মেইল করতে বলে। এরই মধ্যে লন্ডন কান্ট্রি ম্যানেজার পুরো ঘটনা উল্লেখ করে হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে ই-মেইল করেছেন। তারা বিষয়টি অনুসন্ধান করছে। পাশাপাশি বিমানের ক্রুদের হেস্টন হাইড হোটেলের পরিবর্তে একই কোম্পানির অন্য হোটেলে স্থানান্তরের কথা জানিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।
