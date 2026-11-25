বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: ১০০ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ শততম বারের মতো পেছাল। আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৩০ ডিসেম্বর নতুন দিন ধার্য করেন।
মামলা দায়েরের পেরিয়ে গেছে ১০ বছর ৮ মাস ১১ দিন। এরপরও শেষ হয়নি তদন্ত। আজ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু মামলার তদন্ত সংস্থা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রতিবেদন দাখিল না করায় আদালত নতুন তারিখ ধার্য করেন।
আদালতের মতিঝিল থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই রুকনুজ্জামান তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পেছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে সুইফট কোডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি করা হয়। পরে ওই টাকা ফিলিপাইনে পাঠানো হয়। দেশের অভ্যন্তরে কোনো একটি চক্রের সহায়তায় হ্যাকার গ্রুপ রিজার্ভের অর্থ পাচার করে বলে ধারণা করেন সংশ্লিষ্টরা।
ওই ঘটনায় একই বছরের ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক জোবায়ের বিন হুদা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মতিঝিল থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ (সংশোধনী ২০১৫)-এর ৪-সহ তথ্য ও প্রযুক্তি আইন-২০০৬-এর ৫৪ ও দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় একটি মামলা করেন। কিন্তু নয় বছরেও রিজার্ভ পাচারের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে অভিযোগপত্র দাখিল করা সম্ভব হয়নি।
যদিও এই মামলায় তদন্ত শেষ পর্যায়ে এবং অভিযোগপত্র তৈরির কাজ চলছে এ ধরনের সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তবুও তদন্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত হয়নি বলে সিআইডি থেকে জানানো হয়।