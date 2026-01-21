Ajker Patrika
প্রতীক নিয়ে মাঠে প্রার্থীরা, জমবে এবার কথার লড়াই

  • প্রচার চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।
  • সিলেট ও ঢাকা থেকে প্রচার শুরু করছে তিন দল।
  • মার্কা নিয়ে লড়াইয়ে প্রায় ২ হাজার প্রার্থী।
  • ভোটার ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর গতকাল বুধবার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা পেয়ে গেলেন নির্বাচনী প্রতীক। আর এর মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে প্রার্থীদের প্রচারের লড়াই। ভোট চেয়ে প্রচার চালানো যাবে বুধবার মধ্যরাত থেকে শুরু করে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আজ বৃহস্পতিবার বিএনপি সিলেটে এবং জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করতে যাচ্ছে। এভাবেই মাঠে গড়াচ্ছে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আয়োজিত সাধারণ নির্বাচন প্রচারের কাজ।

সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা গতকাল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ দেন। আজ থেকেই কর্মী-সমর্থকেরা সেসব প্রতীক বা মার্কার নামে স্লোগানে সরগরম করে তুলবেন রাজপথ থেকে সারা দেশের শহর, বন্দর, গ্রামগুলো।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে নিবন্ধিত ৫৯টি দলের মধ্যে ৫১ দলের প্রার্থীরা অংশ নিচ্ছেন। মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন ২ হাজার ৫৮০ জন। মনোনয়নপত্র বাছাই, আপিল নিষ্পত্তি ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষে ২৯৮ আসনে এখন ভোটের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী ১ হাজার ৯৭২ জন। আর প্রত্যাহারের শেষ দিন গত মঙ্গলবার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন ৩০৫ জন। সীমানাসংক্রান্ত জটিলতায় স্থগিত থাকা পাবনা-১ ও ২ আসনে পুনঃ তফসিল হওয়ায় আসন দুটিতে প্রার্থী চূড়ান্ত হবে ২৬ জানুয়ারি।

ইসির সর্বশেষ তথ্য বলছে, এবার ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৬১ জন, আর নারী ৬ কোটি ৮৮ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ জন। তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) জনগোষ্ঠীর ভোটার ১ হাজার ২৩২ জন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৯ লাখ সদস্য সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। প্রেস সচিব বলেন, নির্বাচনে ৯ লাখ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হবে; যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা রেকর্ড।

প্রেস সচিব বলেন, নির্বাচনসংক্রান্ত দায়িত্বে সেনাবাহিনীর ১ লাখের বেশি সদস্য থাকবেন। নৌবাহিনীর ৫ হাজারের বেশি ও বিমানবাহিনীর ৩ হাজার ৭৩০ জন সদস্য থাকবেন। পুলিশের দেড় লাখ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৫ লাখ ৭৬ হাজার, বিজিবির প্রায় ৩৮ হাজার, কোস্ট গার্ডের সাড়ে ৩ হাজার এবং ফায়ার সার্ভিসের ১৩ হাজার ৩০৯ সদস্য নিয়োজিত থাকবেন।

নির্বাচনী প্রচার চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

ইসির ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ভোট গ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন। আর নির্বাচনের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে।

সংশোধিত আচরণবিধি অনুযায়ী, এবার নির্বাচনী প্রচারে পোস্টার ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ। প্রার্থীরা শুধু লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এগুলো কোনো ভবন, দেয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনা কিংবা যানবাহনে লাগানো যাবে না। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রচারণাপত্র, বিলবোর্ড বা ফেস্টুনে রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে দলীয় প্রধান ছাড়া অন্য কারও ছবির ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ইসির।

বিদেশে প্রচার চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ব্যবহার করা যাবে না ড্রোন। কোনো প্রার্থী তাঁর সংসদীয় আসনে ২০টির বেশি বিলবোর্ড ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে কোনো আসনে ২০টির বেশি ইউনিয়ন বা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড থাকলে বিধি কিছুটা শিথিল হবে।

নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙলে ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড ও দেড় লাখ জরিমানা এবং দলের জন্য দেড় লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। বিধান লঙ্ঘনে আরপিওতে প্রার্থিতা বাতিলেরও সুযোগ রয়েছে। জনসভায় মাইক ব্যবহার করা যাবে শুধু বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

আচরণবিধিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের বিষয়টি যুক্ত করেছে কমিশন। বলা হয়েছে, কোনো প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা দল অথবা প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নাম, অ্যাকাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য শনাক্তকরণ তথ্য রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেবেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য বা ছবি প্রচার এবং ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক প্রচারণার বিরুদ্ধেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে আচরণবিধিতে।

নির্বাচনী প্রচার শুরু হচ্ছে দলগুলোর

প্রতীক বরাদ্দের পরপরই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করতে যাচ্ছেন।

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ বৃহস্পতিবার সিলেট সফরের মধ্য দিয়ে তাঁর দলের নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। গতকাল বিএনপির চেয়ারম্যানের প্রেস উইং এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, তারেক রহমান বুধবার রাতেই সিলেটে পৌঁছবেন। পরে হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজার জিয়ারত করে আজ সকালে তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেবেন। এরপর যোগ দেবেন মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুর আইনপুর খেলার মাঠে আয়োজিত সমাবেশে। সড়কপথে ঢাকায় ফেরার সময় তারেক রহমান একাধিক সমাবেশে বক্তব্য দেবেন বলে জানানো হয়েছে।

যাত্রাপথে তারেক রহমান হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় প্রস্তাবিত নতুন উপজেলা পরিষদ মাঠে সমাবেশে যোগ দেবেন। তারপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া ফুটবল খেলার মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে এবং বিকেলে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব স্টেডিয়ামের সমাবেশে যোগ দেবেন। এরপর একে একে নরসিংদী পৌর পার্ক এলাকা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারে/রূপগঞ্জ গাউছিয়া এলাকার সমাবেশে যোগ দিয়ে রাতে গুলশানের বাসায় ফিরবেন।

এদিকে জামায়াতে ইসলামী জানিয়েছে, আজ দুপুরে রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বরের আদর্শ স্কুল মাঠে দলের এক নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। এ ছাড়া ১০ দলীয় জোটের নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

এদিকে এনসিপি নির্বাচনী প্রচার শুরু করবে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় দোয়েল চত্বরের অদূরে জাতীয় তিন নেতার মাজার ও ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে। এনসিপি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।

নির্বাচনছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
