Ajker Patrika
জাতীয়

ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন আরও দুজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন আরও দুজন
ওবায়দুল কাদের। ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন আরও দুজন। আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এদিন সাক্ষ্য দেন আন্দোলনের সময় মিরপুর এলাকায় মারা যাওয়া আকরাম খান রাব্বীর পিতা ও মেহেরুন নেছা তানহার মামা ফারুক খান এবং তানহার বাবা মোশারফ হোসেন। এর আগে এই মামলায় সাক্ষ্য দেন আন্দোলনে মারা যাওয়া আসিফ ইকবালের পিতা এম এ রাজ্জাক।

জবানবন্দিতে ফারুক খান জানান, তার ছেলে আকরাম খান রাব্বী চব্বিশের ১৯ জুলাই মিরপুর-১০ নম্বরে পপুলার হাসপাতালের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। দুই দিন পর লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পূর্ব বাইশটেক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ফারুক খান বলেন, ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর ভাগনি মেহেরুন নেছা তানহা বিজয় মিছিল নিয়ে গণভবনে যায়। বিকেলে হাতে ফুল নিয়ে বাসায় ফিরে আসে। হঠাৎ গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি ভাগনি তানহাকে ভবনের ভেতরে ওপরে যেতে বলেন। তানহা বাসায় গিয়ে জানালা থেকে বাইরের পরিস্থিতি দেখে তার ভাইকে ফোন করে দ্রুত বাসায় যেতে বলে। ওইসময় বাহির থেকে ছোড়া একটি গুলি তানহার বুকে বিদ্ধ হয়। সে সময় বাসায় সাবলেট থাকা আরও একজন মহিলাও গুলিবিদ্ধ হন। দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তানহাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফারুক খান আরও বলেন, তারা মিরপুরবাসী নিখিলকে (যুবলীগের) অস্ত্র হাতে গুলি করতে এবং অন্যদের গুলির নির্দেশ দিতে দেখেছেন। তিনি ছেলে রাব্বী ও ভাগনি তানহার হত্যাকাণ্ডের জন্য শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, বাহা উদ্দিন নাছিম, আরাফাত, ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং যুবলীগের পরশ, মিরপুরের নিখিলকে দায়ী করেন এবং জড়িত সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। একপর্যায়ে ট্রাইব্যুনালে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

বিষয়:

গুলিবিদ্ধআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনলাশময়নাতদন্ত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন আরও দুজন

ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন আরও দুজন

২৬ ফেব্রুয়ারি বসতে পারে সংসদের প্রথম অধিবেশন, সভাপতিত্ব করবেন কে

২৬ ফেব্রুয়ারি বসতে পারে সংসদের প্রথম অধিবেশন, সভাপতিত্ব করবেন কে

৪৪তম বিসিএস: নন-ক্যাডার পদে ৪১৩৬ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

৪৪তম বিসিএস: নন-ক্যাডার পদে ৪১৩৬ জনকে নিয়োগের সুপারিশ