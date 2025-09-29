Ajker Patrika
মানবতাবিরোধী মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
নেত্রকোনা জেলার মানবতাবিরোধী মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ওবায়দুল হক ওরফে আবু তাহের (৭০) ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে মৃত্যু হয় তাঁর।

ওবায়দুল হকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক। তিনি জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে মারা যান তিনি। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

কারাসূত্রে জানা যায়, মৃত আবু তাহেরের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলায়। গত ৩১ জুলাই কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারা চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ২০১৪ সালের ১২ আগস্ট আসামি ওবায়দুল হককে গ্রেপ্তার করে নেত্রকোনা পুলিশ।

