মানবতাবিরোধী মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
নেত্রকোনা জেলার মানবতাবিরোধী মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ওবায়দুল হক ওরফে আবু তাহের (৭০) ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে মৃত্যু হয় তাঁর।
ওবায়দুল হকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক। তিনি জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে মারা যান তিনি। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
কারাসূত্রে জানা যায়, মৃত আবু তাহেরের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলায়। গত ৩১ জুলাই কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারা চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ২০১৪ সালের ১২ আগস্ট আসামি ওবায়দুল হককে গ্রেপ্তার করে নেত্রকোনা পুলিশ।
নেত্রকোনা জেলার মানবতাবিরোধী মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ওবায়দুল হক ওরফে আবু তাহের (৭০) ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে মৃত্যু হয় তাঁর।
ওবায়দুল হকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক। তিনি জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে মারা যান তিনি। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
কারাসূত্রে জানা যায়, মৃত আবু তাহেরের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলায়। গত ৩১ জুলাই কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারা চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ২০১৪ সালের ১২ আগস্ট আসামি ওবায়দুল হককে গ্রেপ্তার করে নেত্রকোনা পুলিশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় দায়ের করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ফের পিছিয়েছে। এ নিয়ে ৮৯ বারের মতো তারিখ পেছানো হলো। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন আগামী ৪ নভেম্বর দিন ধার্য করেন।২ মিনিট আগে
বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন বিনিয়োগকারী ও ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ স্ন্যাপচ্যাটের সাবেক প্রধান কৌশলগত কর্মকর্তা (সিএসও) ইমরান খান। এ সময়ে ইমরান খান বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।৮ মিনিট আগে
অভিযানের সময় বাংলাদেশের জলসীমার বাইরে থেকে আসা মাছ ধরা ট্রলারের অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। নদীতে এই সময় ড্রেজিং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হবে। একই সঙ্গে সমুদ্র, উপকূল ও মোহনায়ও প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন ধরে ইলিশ আহরণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে।৩৩ মিনিট আগে
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এজন্য ইইউ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্বাক্ষর হবে।২ ঘণ্টা আগে