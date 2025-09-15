অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবিকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সীমান্ত দিয়ে দেশে অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে (বিজিবি) তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে বিজিবি সদর দপ্তর। আজ সোমবার বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি কিছু অসাধু চক্র দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র অনুপ্রবেশ করানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বিজিবির নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত তিন মাসে বিজিবি ১৬টি দেশি-বিদেশি পিস্তল, দুটি রিভলভার, দুটি এসএমজি, পাঁচটি রাইফেল, ১৬টি দেশীয় বন্দুক, তিনটি শটগান, তিনটি মর্টার শেল, আটটি হ্যান্ড গ্রেনেড, ২৭টি অন্যান্য অস্ত্র, ২১টি ম্যাগাজিন এবং এক হাজার তিন রাউন্ড বিভিন্ন অস্ত্রের গোলাবারুদ জব্দ করেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত দিয়ে দেশে অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মাঠপর্যায়ে বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা ও আভিযানিক কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে। অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবির টোল ফ্রি ০১৭৬৯৬০০৫৫৫ নম্বরে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ করা যাচ্ছে।
একাধিক জন্মসনদের কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন নিয়ে বিপাকে পড়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাই এ বিষয়ে সমাধানের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মতামত নিতে চায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। আজ সোমবার অনুষ্ঠিত মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ইসির মাসিক সমন্বয় সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে পরিচালক পর্যায়ে রদবদল আনা হয়েছে। এক পরিচালককে বদলি করা হয়েছে এবং আরও একজনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিমানের প্রশাসন ও মানবসম্পদ পরিদপ্তরের পার্সোনেল শাখা থেকে জারি করা এক আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
‘জুলাই অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম এক ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন হয়েছে। আমি এই ফ্যাসিস্ট শাসনের উত্থান, বিকাশ ও পতন প্রত্যক্ষ করেছি। বিগত ১৭ বছর ধরে আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছি। এই ফ্যাসিবাদের সৃষ্টি একটি মেটিকুলাস প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে হয়েছিল। সেই প্ল্যানিংয়ে বাংলাদেশ২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের সামগ্রী সরবরাহ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরই মধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে লাল গালা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের লক, অফিশিয়াল সিল, মার্কিং সিল, বড় ও ছোট হোসিয়ান ব্যাগ ইসিতে পৌঁছানো শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৮ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা২ ঘণ্টা আগে