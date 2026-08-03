Ajker Patrika
En
জাতীয়

পাসপোর্ট ও কনস্যুলার সেবার মানোন্নয়নে কুয়েতে দূতাবাসের মাসিক গণশুনানি ৯ আগস্ট

  • স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রবাসীদের অংশগ্রহণের আহ্বান
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
পাসপোর্ট ও কনস্যুলার সেবার মানোন্নয়নে কুয়েতে দূতাবাসের মাসিক গণশুনানি ৯ আগস্ট
ছবি: সংগৃহীত

কুয়েতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্য পাসপোর্ট ও কনস্যুলার সেবার মানোন্নয়ন, সেবা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত এবং প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার সরাসরি সমাধানে মাসিক গণশুনানির আয়োজন করছে বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত।

দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় রোববার নিয়মিতভাবে এ গণশুনানির আয়োজন করা হয়। এতে কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন (ওএসপি, এডব্লিউসি, পিএসসি) সরাসরি উপস্থিত থেকে প্রবাসীদের অভিযোগ, মতামত ও সমস্যার কথা শোনেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

আগস্ট মাসের গণশুনানি আগামী ৯ আগস্ট (রোববার) দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের হলরুমে অনুষ্ঠিত হবে।

দূতাবাস জানিয়েছে, কুয়েতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ, দূতাবাসের সেবার মান উন্নয়ন এবং পাসপোর্ট ও কনস্যুলার সেবা আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ গণশুনানি সবার জন্য উন্মুক্ত। আগ্রহী যে কোনো বাংলাদেশি প্রবাসী এতে অংশ নিয়ে নিজের সমস্যা, অভিযোগ বা পরামর্শ সরাসরি দূতাবাসের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসীদূতাবাসপাসপোর্টগণশুনানিরাষ্ট্রদূতকুয়েত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত