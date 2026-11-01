চিকিৎসা ব্যয়ের ১০ কোটি টাকা ফেরত পেলেন হজযাত্রীরা

চিকিৎসা ব্যয়ের ১০ কোটি টাকা ফেরত পেলেন হজযাত্রীরা
চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য আটকে রাখা বাংলাদেশি ৩৪০ জন হজযাত্রীর ৩০ লাখ ৯১ হাজার ২৪৩ সৌদি রিয়াল ফেরত দিয়েছে সৌদি আরব। গত বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) জেদ্দায় বাংলাদেশ হজ অফিসের নুসুক সিস্টেমে এই অর্থ জমা হয়েছে।
আজ রোববার ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন কায়কোবাদ সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এনব তথ্য জানান।
ধর্মমন্ত্রী বলেন, ২০২৬ সালের হজ মৌসুমে ৩৪০ জন বাংলাদেশি হজযাত্রীর ইনস্যুরেন্স কাভারেজের বাইরে চিকিৎসা ব্যয়ের কথা উল্লেখ করে সৌদি কর্তৃপক্ষ যে অর্থ কেটে রেখেছিল, তা ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে। ফেরত পাওয়া ৩০ লাখ ৯১ হাজার ২৪৩ সৌদি রিয়াল বাংলাদেশি মুদ্রায় আনুমানিক ১০ কোটি ২৩ লাখ টাকা। এই অর্থ গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দার নুসুক সিস্টেমে জমা হয়েছে।
ধর্মমন্ত্রী জানান, আটকে রাখা অর্থের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ এজেন্সির মাধ্যমে যাওয়া ৩১০ জন হজযাত্রীর ২৯ লাখ ৭৬ হাজার ১৫১ সৌদি রিয়াল ও সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাওয়া ৩০ জন হজযাত্রীর ১ লাখ ১৫ হাজার ৯২ সৌদি রিয়াল ছিল।
হজে আরও ২০ হাজার কোটা বাড়ানোর আবেদন করেছে বাংলাদেশ। ২০২৭ সালের হজে কোটা বাড়ানোর বিষয়ে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছে বলে জানান ধর্মমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘তাঁদের মন্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি চেষ্টা করবেন, তাঁরা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত আন্তরিক।’
২০২৭ সালের হজে বাংলাদেশের কোটা সাড়ে ৭৮ হাজার। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ছয় হাজার ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সাড়ে ৭২ হাজার।