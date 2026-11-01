ব্যারিস্টার ফুয়াদকে ট্রাইব্যুনালে তলব

ব্যারিস্টার ফুয়াদকে ট্রাইব্যুনালে তলব
আদালত অবমাননার অভিযোগে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদকে তলব করেছেন ট্রাইব্যুনাল। তাঁকে আগামী ৪ নভেম্বর হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দেওয়ায় আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ স্বপ্রণোদিত হয়ে এই আদেশ দেন।
পরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বক্তব্যটি নজরে আসার পর ট্রাইব্যুনাল স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে তলব করেছেন।