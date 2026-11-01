Ajker Patrika
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জাতীয়

ব্যারিস্টার ফুয়াদকে ট্রাইব্যুনালে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্যারিস্টার ফুয়াদকে ট্রাইব্যুনালে তলব
ব‍্যারিস্টার ফুয়াদ। ফাইল ছবি

আদালত অবমাননার অভিযোগে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদকে তলব করেছেন ট্রাইব্যুনাল। তাঁকে আগামী ৪ নভেম্বর হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দেওয়ায় আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ স্বপ্রণোদিত হয়ে এই আদেশ দেন।

পরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বক্তব্যটি নজরে আসার পর ট্রাইব্যুনাল স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে তলব করেছেন।

বিষয়:

ট্রাইব্যুনালএবি পার্টিআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
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