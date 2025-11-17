Ajker Patrika
জাতীয়

দলগুলোর সঙ্গে ইসির তৃতীয় দিনের সংলাপ শুরু, থাকছে যেসব দল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ০৩
তৃতীয় দিনের সংলাপে ইসিতে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ও ইসি কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
তৃতীয় দিনের সংলাপে ইসিতে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ও ইসি কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তৃতীয় দিনের মতো সংলাপ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে সংলাপ শুরু হয়।

এর আগে, গত বৃহস্পতিবার থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসির সংলাপ শুরু হয়। গত দুদিন সকাল-বিকেল দুই পর্বে ২৩টি দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে কমিশন। গতকাল তৃণমূল বিএনপি সংলাপে অংশ নেয়নি।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ সংলাপে অংশ নেবে।

আর দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জাকের পার্টি, আমার বাংলাদেশ পার্টি বা বি পার্টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিশ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার সঙ্গে সংলাপ করবে ইসি।

বিষয়:

সিইসিইসিনির্বাচন কমিশননির্বাচন কমিশনারএবি পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...