Ajker Patrika
> জাতীয়

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে ভোটার হওয়া যাবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত: ইসি সানাউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। আজ বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ভোটার তালিকা আইনে সামান্য সংশোধন করেছিলাম। এ জন্য বছরের মাঝামাঝিতে ভোটার করে নিতে পারব। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ১৮ বছর পূর্ণ করবে তাদের তালিকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে ১৮ থেকে ২০ লাখের তরুণ ভোটার যোগ হতে পারে।

১০ অক্টোবর হালনাগাদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। এটি ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত হবে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

নির্বাচনজাতীয় নির্বাচনভোটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে পদোন্নতি পেলেন ৯৪২ চিকিৎসক

জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে পদোন্নতি পেলেন ৯৪২ চিকিৎসক

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের শাসনামল জনগণকে হতাশ করেছে : আসক

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের শাসনামল জনগণকে হতাশ করেছে : আসক

প্রবাসীদের ব্যালটে থাকবে শুধু প্রতীক: ইসি সানাউল্লাহ

প্রবাসীদের ব্যালটে থাকবে শুধু প্রতীক: ইসি সানাউল্লাহ

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে ভোটার হওয়া যাবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত: ইসি সানাউল্লাহ

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে ভোটার হওয়া যাবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত: ইসি সানাউল্লাহ