আইজিপির সঙ্গে জাতিসংঘের নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুলিশের মহাপরিদর্শক বাহারুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের বাংলাদেশবিষয়ক নিরাপত্তা উপদেষ্টা মিজ টেস বি. ব্রেসনান। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে পুলিশ সদর দপ্তরে তাঁদের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
সাক্ষাতে বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘ ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারত্ব ও সহায়তার প্রশংসা করেন মিজ ব্রেসনান। এ সময় আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়েও আলোচনা হয়।
আইজিপি বলেন, জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পুলিশ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে এবং এ সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
সাক্ষাৎকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ডিআইজি (অপারেশনস) মো. রেজাউল করিমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সাক্ষাৎকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ডিআইজি (অপারেশনস) মো. রেজাউল করিমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
