Ajker Patrika
জাতীয়

প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া ও চীন সফর নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলন শনিবার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ জুন ২০২৬, ২২: ১৩
প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া ও চীন সফর নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলন শনিবার

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সদ্য সমাপ্ত চীন ও মালয়েশিয়া সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আগামীকাল শনিবার বিকেল ৪টায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন হবে বলে শুক্রবার রাতে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে।

মালয়েশিয়া ও চীনে ছয় দিনের সরকারি সফর শেষে শুক্রবার রাত সোয়া ৮টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর সফরসঙ্গীরা।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের পর এটিই ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফর। দুই দিনের সফরে মালয়েশিয়া গিয়ে সেখান থেকেই চীন গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া ও চীন সফর থেকে বাংলাদেশের অর্জনগুলো সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে।

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বিষয়:

চীনসংবাদ সম্মেলনতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
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