Ajker Patrika
> জাতীয়

আঙুলের ছাপ না মেলায় সেবা পেতে ভোগান্তি

  • আঙুলের ছাপ না মেলার কারণ সার্ভারে আপলোড না হওয়া, বয়স বাড়া, রোগে ভোগা প্রভৃতি
  • কেউ কেউ ইসিতে পুনরায় আঙুলের ছাপ দিয়ে সমাধান পাচ্ছেন
  • আঙুলের ছাপ একেবারেই কাজ করছে না, তাঁদের জন্য প্রত্যয়নপত্র
মো. হুমায়ূন কবীর, ঢাকা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ না মিললে জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সেবা পেতে ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ পরিস্থিতিতে নাগরিকেরা নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দ্বারস্থ হচ্ছেন। কেউ কেউ ইসিতে নতুন করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করছেন। যাঁদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোনোভাবেই আর নেওয়া যাচ্ছে না, তাঁদের ইসি থেকে প্রত্যয়নপত্র বা এনওসি দেওয়া হয়। যা দেখিয়ে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত সেবা নিতে পারেন।

জানা যায়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দেশবাসী মোবাইল ফোনের সিম কেনা, পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স করা ও বিদেশে যাতায়াত করতে পারেন। কিন্তু ইসির সার্ভারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপলোড না হওয়ায় অনেককে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এ ছাড়া বয়স বৃদ্ধি, রোগাক্রান্ত হওয়া ও হাত দিয়ে ভারী কাজ করেন—এমন পেশার লোকেরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট না মেলার সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন।

ইসির কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন কেউ না কেউ ইসিতে আসছেন। এদের বেশির ভাগ বয়স্ক। তবে এ সংকটে পড়া তরুণের সংখ্যাও কম নয়।

সম্প্রতি আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হয় প্রত্যয়নপত্র নিতে গুলশান এলাকা থেকে আসা বিলকিস আরার সঙ্গে। ষাটোর্ধ্ব বিলকিস আরা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মোবাইল ফোনের সিম কিনতে গেলে দোকানি বলেন, হাতের আঙুলের ছাপ মিলছে না। তারপর অনেক প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশনে এসে আবার আঙুলের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেশিনে ছাপ নেয়নি। তাই প্রত্যয়নপত্র নিতে এসেছি। যেহেতু আঙুলের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এটি দিয়েই এখন কাজ করতে হবে।’

সম্প্রতি একই ধরনের সেবা নিতে ইসিতে আসেন ফরিদপুরের আশিকুজ্জামান (৩৭)। তিনিও মোবাইল ফোনের সিম কিনতে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর আঙুলের ছাপ কাজ করছে না। পরে তিনি নির্বাচন কমিশনে যোগাযোগ করে নতুন করে আঙুলের ছাপ দেন। পুনরায় আঙুলের ছাপ দিতে বেগ পেতে হয়েছে জানিয়ে আশিকুজ্জামান বলেন, হাত ধুয়ে, স্যানিটাইজ করে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লেগেছে পুনরায় আঙুলের ছাপ দিতে।

সম্প্রতি ইসি থেকে প্রত্যয়নপত্র নেন প্রায় ৮৫ বছর বয়সী হামিদা নুর চৌধুরী। ইসি থেকে তাঁকে দেওয়া প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, চর্মরোগ ও বয়স বৃদ্ধিজনিত কারণে আঙুলের ছাপ নিম্নমানের। তাই একাধিকবার চেষ্টা করেও তাঁর আঙুলের ছাপ আপডেট করা সম্ভব হয়নি। ডেটাবেইসে সংশ্লিষ্ট ভোটারের এনআইডি নম্বরটি সঠিক এবং সচল রয়েছে।

ইসির সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, পুনরায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট না নিতে পারায় ইসি থেকে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত কমবেশি ৮০০ জনকে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বৈধ ও সঠিকতা যাচাইকরণ শাখা থেকে এ প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়। এই সময়ে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে এসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও চোখের আইরিশের প্রতিচ্ছবি দিয়েছেন কমবেশি ১১ হাজার ৭০০ জন।

আঙুলের ছাপ না মেলার কারণে অনেকের সেবা না পাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, কারও আঙুলের ছাপ না মিললে তাঁকে পুনরায় তা দিতে হবে। কোনো কারণে যদি তাঁর আঙুলের ছাপ না নেওয়া যায়, তখন তাঁকে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়। যাতে তিনি এ-সংক্রান্ত সেবা থেকে বঞ্চিত না হন।

বিষয়:

এনআইডিইসিভোগান্তিনির্বাচনছাপা সংস্করণপ্রথম পাতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দিল্লির সংকটকালে ভারতীয়-আমেরিকানদের বিস্ময়কর নীরবতা

শুধু ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি

মানচিত্র থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলার হুমকি দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান

তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা ‘অপরিবর্তিত’

জনসংখ্যার সংকট, তারপরও বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা এখন তীব্র জাপানে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

আঙুলের ছাপ না মেলায় সেবা পেতে ভোগান্তি

আঙুলের ছাপ না মেলায় সেবা পেতে ভোগান্তি

মাদক পাচার: ইয়াবার আঁতাতে জড়িত সবাই

মাদক পাচার: ইয়াবার আঁতাতে জড়িত সবাই

দেশের পতাকা নিয়ে গাজামুখী ‘মিডিয়া ফ্লোটিলায়’ শহিদুল আলম

দেশের পতাকা নিয়ে গাজামুখী ‘মিডিয়া ফ্লোটিলায়’ শহিদুল আলম

গাজাবাসীর পক্ষে ও গণহত্যার বিপক্ষে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে: শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান

গাজাবাসীর পক্ষে ও গণহত্যার বিপক্ষে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে: শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান