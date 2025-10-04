Ajker Patrika
সমন্বিত তিন ব্যাংকে ৮৪৫৩ প্রার্থীর নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৩টি ব্যাংকে ২০২২ সালভিত্তিক ‘সিনিয়র অফিসার’ (আইটি) পদের প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ অক্টোবর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১৩৫টি শূন্য পদের বিপরীতে এ পরীক্ষায় ৮ হাজার ৪৫৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

তিনটি ব্যাংক হলো: সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি। ২০২৪ সালের ১৫ জানুয়ারি এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আবেদনকারী প্রার্থীদের ১ ঘণ্টার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ও ২ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার কনটেন্টের ধরন ও নম্বর বণ্টন পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে। তিনটি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এগুলো হলো: লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, লালমাটিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও সরকারি লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে। প্রার্থীরা পরীক্ষা শুরুর অব্যবহিত পূর্বপর্যন্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সারিবদ্ধভাবে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরুর পর কোনো পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে বিলম্বে উপস্থিতি কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্টকার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল বা স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

উল্লিখিত কোনো কিছু পরীক্ষা চলাকালে পাওয়া গেলে কিংবা অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করলে পরীক্ষা বাতিল করা হবে। প্রবেশপত্রে কোনোরূপ খসড়া বা কোনো কিছু লেখা যাবে না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের মুখমণ্ডল ও উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

