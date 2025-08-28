নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে প্রশাসনের বিভিন্ন পদে রদবদল পদোন্নতির ঘটনা তত বাড়ছে।
আজ বৃহস্পতিবার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ শাখার এক প্রজ্ঞাপনে সহকারী সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
তাদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।
