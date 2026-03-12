Ajker Patrika
জাতীয়

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মির্জা আব্বাস, এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৩২
মির্জা আব্বাস। ফাইল ছবি

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সংসদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। গতকাল বুধবার (১১ মার্চ) রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিএনপি মিডিয়া সেলের এক ফেসবুক পোস্টে জানানো হয়, ‘হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে গভীর রাতে মির্জা আব্বাসকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানে ভর্তি করা হয়।’

স্বামীর সুস্থতা কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন মির্জা আব্বাসের সহধর্মিণী ও জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাস।

বিষয়:

বিএনপিসংসদ সদস্যসংসদ
