জাতীয়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

  • এনসিপির প্রথম চাওয়া ছিল সনদ বাস্তবায়নে আদেশ জারি।
  • নির্বাচনের দিন গণভোট দাবি ছিল বিএনপির।
  • জামায়াতের চাওয়া পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠন।
তানিম আহমেদ, ঢাকা 
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারায় শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের মাধ্যমে জারি করা হয়েছে বহুল আলোচিত জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, আদেশে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) সংলাপে অংশ নেওয়া বেশির ভাগ দলের দাবি পূরণের চেষ্টা দেখা গেছে। দলগুলোর দাবি পূরণে সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন আছে এই আদেশে।

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট করার কথা বলা হয়েছে। এটি বিএনপির দাবি ছিল। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে (পিআর) উচ্চকক্ষ, তত্ত্বাবধায়কসহ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবে আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) কার্যকর থাকবে না, যা জামায়াত ও এনসিপির দাবির পক্ষে গেছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দুই ধাপের সংলাপের ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদ তৈরি করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সনদে রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেওয়া ৮৪টি বিষয় রাখা হয়। যেগুলোর মধ্যে সংবিধানসংক্রান্ত ৪৮টি প্রস্তাব রয়েছে। সনদের অঙ্গীকারনামায় গত ১৭ অক্টোবর সই করে বিএনপি, জামায়াতসহ সংলাপে অংশ নেওয়া ২৪টি দল। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের রূপরেখা, গণভোটে সনদে আপত্তি থাকবে না এবং আদেশ প্রধান উপদেষ্টার মাধ্যমে জারির দাবি তুলে সেদিন স্বাক্ষর করেনি এনসিপি।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে আদেশ জারির আলোচনার শুরুতেই বিরোধিতা করেছিল বিএনপি। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের আদেশ জারির কোনো ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন দিয়ে গণভোট করার দাবি করেছিল বিএনপি। অন্যদিকে জামায়াত ও এনসিপি আদেশ জারির দাবি করে আসছিল। তবে গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের নামে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি করা হয়। আদেশে খুশি হলেও তা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে হওয়ায় মনঃক্ষুণ্ন এনসিপি।

জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবিতে কয়েক সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছে জামায়াতসহ সমমনা আটটি দল। অন্যদিকে বিএনপিসহ সংলাপে অংশ নেওয়া বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোটের দাবি জানিয়ে আসছিল। বৃহস্পতিবার জারি করা আদেশে বলা হয়, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ভোটের দিন গণভোটের সিদ্ধান্ত দেওয়ায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি। অন্যদিকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করছে জামায়াত।

সংলাপে সংবিধানসংক্রান্ত ৪৮টি প্রস্তাবের সমাধান হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে ৩০টি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে। বাকি ১৮টি প্রস্তাবে দলগুলোর আপত্তি ছিল। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর সরকারের কাছে সুপারিশ জমা দেয় কমিশন। সেখানে বলা হয়, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত হলে সনদে থাকা দলগুলোর আপত্তি কার্যকর হবে না। বিএনপি এই বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করে। দলটি সুপারিশকে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা বলে দাবি করে তখন। তবে কমিশনের সুপারিশে খুশি ছিল জামায়াত ও এনসিপি। পরে সরকার কমিশনের সুপারিশের কিছুটা সংশোধন করে সাতটি প্রস্তাবে আপত্তি রাখেনি। প্রস্তাবগুলো হলো—সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের গঠন; সংবিধান সংশোধন (সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ), তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা; ন্যায়পাল নিয়োগ; সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ; দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ।

নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে বাছাইয়ে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দল) এবং সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতার সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠনে দলগুলো একমত হয়েছে। তবে বাছাই কমিটি একমত না হলে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট থেকে দুজন বিচারপতিকে কমিটিতে সমন্বয় করা হবে, যারা র‍্যাংকড চয়েজ (ক্রমভিত্তিক) ভোটিং পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা বাছাই করবেন। বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো র‍্যাংকড চয়েজের বিরোধিতা করে সংসদের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের পক্ষে অবস্থান নেয়। এখন গণভোটে হ্যাঁ জয়যুক্ত হলে এই প্রস্তাবে বিএনপির আপত্তি কার্যকর থাকবে না।

বাংলাদেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিষয়ে অধিকাংশ দল একমত হলেও কমিশন প্রস্তাবিত পিআরে উচ্চকক্ষ গঠন এবং সংবিধান সংশোধনীর ক্ষমতা দেওয়া নিয়ে দলগুলোর মতবিরোধ রয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিম্নকক্ষের আসনের অনুপাতে উচ্চকক্ষ গঠন করা যেতে পারে এবং উচ্চকক্ষকে সংবিধান সংশোধনীর সুযোগ দেওয়া যাবে না। অন্যদিকে জামায়াত ও এনসিপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, পিআরের উচ্চকক্ষ এবং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষের মতো উচ্চকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট লাগবে। আদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদনের কথা বলা আছে।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংবিধান ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যায়পাল; সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ; দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগের বাছাই কমিটির বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। যে কমিটিতে সরকারি দল, বিরোধী দল, বিচার বিভাগ, রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি থাকবে। জামায়াত, এনসিপি প্রস্তাবের পক্ষে ছিল। বিএনপি সংবিধান নয়, আইনের মাধ্যমে নিয়োগের পক্ষে ছিল। জারি করা আদেশ অনুযায়ী গণভোটে হ্যাঁ জয়ী হলে বিএনপির আপত্তি থাকবে না।

কমিশনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দলীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। বিষয়টি বিএনপির আপত্তি থাকলেও একমত ছিল জামায়াত ও এনসিপি। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে অর্থ বিল এবং আস্থা ভোট ছাড়া সব বিষয়ে সংসদ সদস্যরা দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার বিষয়ে সংলাপে অংশ নেওয়া জামায়াত, এনসিপিসহ অধিকাংশ দল একমত হয়েছিল। বিএনপিসহ তার সমমনা দলগুলো এই দুটি বিধানের সঙ্গে সংবিধান সংশোধন ও জাতীয় নিরাপত্তায় (যুদ্ধ পরিস্থিতি) এমপিদের দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়ার বিপক্ষে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনী বিজয়ী দলগুলো সংলাপে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে আদেশে বলা হয়েছে।

সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অংশে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লেখ করার প্রস্তাব করে কমিশন। বিএনপি-জামায়াতসহ তাদের সমমনা দলগুলো কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পুনঃস্থাপন করার কথা জানিয়েছে। সিপিবি, বাংলাদেশ জাসদ, বাসদ, বাসদ-মার্ক্সবাদী বিদ্যমান সংবিধানে থাকা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে বিষয়গুলো রাখার পক্ষে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনী বিজয়ী দলগুলো সংলাপে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে আদেশে বলা হয়েছে।

গণভোটের ফল ইতিবাচক হলে আগামী সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের কথা বলা আছে আদেশে। এ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা একই সঙ্গে পরিষদের সদস্য হিসেবেও শপথ নেবেন। তাঁরা প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধান সংস্কার করবেন। সংবিধান সংস্কার শেষ হওয়ার ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের পিআরের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। জামায়াত ও এনসিপি পরিষদ গঠনের পক্ষে থাকলেও বিএনপি এর বিপক্ষে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে এক সমাবেশে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশের দিকে ইঙ্গিত করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘আমরা মনে করি, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব যাতে খর্ব না হয়, সে জন্য আমরা কোনো আরোপিত আইন দিয়ে, আদেশ দিয়ে, কোনো রকমের জবরদস্তিমূলক প্রস্তাব দিয়ে জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করতে দিতে চাই না।’

রাজধানীর মগবাজারে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক আট দলের এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, ‘বিএনপি কখনোই আদেশ বা আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদকে সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়ার ব্যাপারে একমত ছিল না। তারা বিরোধিতা করেছিল; তারা একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এই সংস্কারগুলো গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করেছিল। এখানে সংস্কার কমিশন প্রস্তাবিত আদেশ দেওয়ার ওপর দৃঢ় ছিলেন ড. ইউনূস। এ জন্য তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।’

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জুলাই সনদ আদেশ প্রধান উপদেষ্টার জারি করা, নোট অব ডিসেন্টের ব্যাপারে দলভেদে তারতম্য না করা এবং গণভোটের ফলাফলকে বাধ্যতামূলক করা—এই তিন বিষয়ের মীমাংসা না হওয়ায় আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকি। তবে জুলাই সনদ আদেশের যে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে আমাদের তোলা আপত্তির দুটি বিষয় একরকম সুরাহা করা হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রপতিই আদেশ জারি করেছেন। এটা আদেশের নৈতিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন।’

ছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাসংবিধানজুলাই সনদ
রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

জাতীয়

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করার মাধ্যমে আমরা একটি ঐতিহাসিক এবং সাংবিধানিক যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি। জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক যাত্রায় যে একটি টেকটোনিক পরিবর্তন এসেছে, তার স্বীকৃতি রয়েছে এই আদেশে। এখন আমাদের সামনে একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ রয়েছে, যা জুলাই সনদের সংস্কার বাস্তবায়নের পথ দেখাবে। এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক অগ্রগতি।

রাজনৈতিক দলগুলো যদি অর্থবহ সংস্কার আনার প্রতিশ্রুতিতে আন্তরিক হয়, তাহলে এই আদেশ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের পথ হতে পারে। যদি আদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফল ইতিবাচক হয়, তাহলে আমরা বৃহৎ আকারের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের আশা করতেই পারি। এ সংস্কারগুলো ক্ষমতার বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য আনবে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে বলে আশা করি।

জুলাই বিপ্লবের ফলে প্রকাশিত জনগণের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আদেশটি জারি করা হয়েছে। এই আদেশটি যে আইনসংগত এবং বৈধ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু আইন বিশেষজ্ঞ ১৯৭২ সালের সংবিধানের টেক্সট থেকে ক্ষমতার উৎস খুঁজছেন। এটি একটি বড় ভুল। ১৯৭২-এর সংবিধানের টেক্সটের বাইরেও যে সাংবিধানিক প্রথা এবং বিধিবিধান বিদ্যমান, তা আমলে নিতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকারের পরামর্শে জারি করা হয়েছে। অতএব, এই আদেশটি আইনসংগত এবং বৈধ।

যদি এই আদেশের অধীনে গণভোট এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করতে বাধ্য থাকবে। এই পরিষদের ক্ষমতার উৎসই হবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের বিধানাবলি। আদেশ দ্বারা সৃষ্টি হওয়ায় পরিষদকে আদেশের শর্তাবলি মেনে চলতে হবে।

তবে আমি মনে করি না, সংবিধান সংস্কার পরিষদকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংস্কারগুলো কার্যকর করতে বাধ্য করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া সম্ভব হবে। তা সত্ত্বেও, যদি গণভোটের ফলাফল ইতিবাচক হয়, তাহলে পরিষদ অবশ্যই সনদ সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য একটি নৈতিক এবং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকবে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ একটি আইনি দলিল, যা জনগণের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগে প্রণীত হয়েছে, ফলে এটি আইনগতভাবে বাধ্যকর একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

ছাপা সংস্করণসংবিধানজুলাই সনদ
রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

জাতীয়

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

ফরহাদ মজহার
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ০২: ৪১
এই সরকারের সংবিধান বদল বা সংস্কারের কোনো আইনি এখতিয়ার নেই। সরকারের বৈধতার তর্ক এখনো অমীমাংসিত। অন্যদিকে সরকার সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েই ক্ষমতায়। তাই তথাকথিত জাতীয় সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই।

একইভাবে গণভোট দেওয়ার এখতিয়ারও উপদেষ্টা সরকারের নেই। যেখানে উপদেষ্টা সরকারের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে গণভোট কিসের?

এখন করণীয় হচ্ছে যে, আপনাকে এই সংবিধান ফেলে দেওয়া এবং একটা গঠনতন্ত্র বাংলাদেশের নতুন কনস্টিটিউশন প্রসেসে ঢোকা। নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নপ্রক্রিয়ায় ঢোকা।

এর প্রক্রিয়াটা হবে ড. ইউনূসের ঘোষণার মাধ্যমে। তিনি ঘোষণা দেবেন, ‘আমরা পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তর্বর্তী সরকার এবং আমরা পুরোনো সংবিধানটা এখন বাতিল করে দিচ্ছি। নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নপ্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং আগামীতে এটা গণপরিষদে পাঠানো হবে।’

সরকারছাপা সংস্করণসংবিধানজুলাই সনদ
রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

জাতীয়

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি হয়েছে দেশের কাঠামোগত সংস্কারের জন্য। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার লাগাম টানা, নির্বাচন- কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সঠিকভাবে গঠন করা। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করার জন্য।

এই আদেশ জারি হয়েছে কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য। এর মাধ্যমে হয়তো দেশের প্রয়োজনীয় সব সংস্কার সম্ভব হবে না। তারপরও কতগুলো মৌলিক সংস্কার সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমরা আশা করি, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কারগুলো অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে। তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করবে। তাহলেই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অগ্রগতি সাধন করব।

তবে আদেশ জারি কিংবা গণভোটই শেষ কথা নয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের যতটুকু অর্জনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রের অর্জন নির্ভর করবে সংস্কারের বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ওপর।

একটা রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয় একটা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে। এমন নির্বাচনের জন্য অনেক শর্ত পূরণ করতে হয়। নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গন পরিচ্ছন্ন থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিরা মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এসে আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথকে কলুষিত করতে না পারে না। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অঙ্গনও কলুষমুক্ত হওয়া দরকার। এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল।

পাশাপাশি টাকার খেলা বন্ধ হওয়া দরকার। একই সঙ্গে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে সঠিক ব্যক্তিকে নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না থাকলে নির্বাচন কমিশন কার্যকর হতে পারে না।

আমাদের দেশের অন্যতম সংকট হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকার। এখানে দলীয় সরকারের অধীনে ভালো নির্বাচন হয় না। গত তিনটি নির্বাচন তার বড় উদাহরণ। তাই এখানে নির্বাচনের সময় নির্দলীয় সরকার দরকার। যার জন্য দরকার আইনি কাঠামোর পরিবর্তন, একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। দেশের নাগরিক সমাজকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে, যার জন্য গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নজরদারত্বের কাঠামো। এটাতে কাঠামোগত সংস্থা দরকার। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স কার্যকর হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সব কাঠামো ভেঙে গেছে। অকার্যকর হয়ে গেছে। এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।

সরকারছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাসংবিধানজুলাই সনদ
রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

জাতীয়

মনোযোগ এখন নির্বাচনে

  • জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে দলগুলোর জোরালো আপত্তি নেই।
  • দলের প্রার্থীরা সক্রিয় ভোটের গণসংযোগ ও প্রচারে।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করা হয়েছে আরও কয়েক মাস আগে। এরপর প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে প্রধান দুই দলের মাঠের তৎপরতায় রাজনীতিতে ভোটের আমেজ চলে এসেছিল। যেটুকু সংশয় ছিল তা জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে। সনদ নিয়ে মতপার্থক্যে কোনো দল না শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসে! তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারির পর দলগুলোর মনোভাব এখন পর্যন্ত মোটা দাগে ইতিবাচক বলেই মনে হচ্ছে। দলগুলোও মনোযোগী হয়েছে ভোটের প্রচারে।

সরকার জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন আদেশ জারি করেছে গত বৃহস্পতিবার। বিএনপির দাবি অনুযায়ী, জাতীয় নির্বাচন ও সনদ নিয়ে গণভোট একই দিনে হবে বলে সেখানে জানানো হয়েছে। অন্য কিছু বিষয়ে সামান্য আপত্তি থাকলেও দলটির পক্ষ থেকে সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো হয়েছে। ফলে বিএনপি এখন ভোটে মনোযোগ দেবে। তাদের প্রার্থীরা গতকাল শুক্রবার দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ আসনে গণসংযোগ ও নির্বাচনী শোভাযাত্রা করেছেন।

জামায়াতে ইসলামী অবশ্য ভোটের আগেই গণভোট চেয়েছিল। তাদের সে দাবি পূরণ হয়নি। কিন্তু দলটির অন্য বড় দাবি সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে (পিআর) সংসদের উচ্চকক্ষ গঠনের কথা আছে জুলাই সনদে। তাই কিছুটা আপত্তি জানালেও গতকাল ভোটের মাঠে প্রচারণায় দেখা গেছে দলটির নেতাদের। তাদের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের গতকাল নির্বাচনী জনসভা করেছেন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে।

জারি হওয়া জুলাই সনদের বাস্তবায়ন আদেশ নিয়ে এখন পর্যন্ত বড় কোনো আপত্তি তোলেনি অপর দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। যদিও সাবেক স্বৈরশাসকের নিয়োজিত রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে আদেশ জারি হওয়ায় কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ দলটি। এটুকু পাশে রেখে এনসিপিও ভোটে মনোযোগ দেবে বলেই মনে হচ্ছে। তাদের মনোনয়ন ফরম বিতরণ করা হচ্ছে। নেতারাও ফরম কিনছেন নিজ নিজ আসনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণার পর দলগুলোর অবস্থান ইতিবাচক বলেই মনে হচ্ছে। এতে আগামী নির্বাচন নিয়ে যে আশঙ্কা বা ধোঁয়াশা ছিল, পুরোপুরি না হলেও তা অনেকাংশেই কেটে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, নির্বাচন কতটা সুন্দর হবে, কতটা ভালো হবে, কতটা গ্রহণযোগ্য হবে।

বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করায় এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়ায় বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভা থেকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

আর গতকাল রাজধানীতে এক সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘গণভোটের মধ্য দিয়ে আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন হয়ে যাবে না। তার জন্য অবশ্যই জাতীয় সংসদ গঠিত হতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান হোক, সেটা আমরা চাই। আমরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাই।’

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদ আদেশ জারি, নির্বাচনের আগে গণভোটসহ পাঁচ দাবিতে দুই মাস ধরে আন্দোলনে আছে জামায়াতে ইসলামীসহ আটটি সমমনা দল। তবে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেছেন, ‘আমরা এ মুহূর্তে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে চাই, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রোজার আগে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে জন্যই আমাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য মাঠে কাজ করছি।’

সরকারছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাজাতীয় নির্বাচনজুলাই সনদ
রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির প্রতিফলন

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার