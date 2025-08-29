Ajker Patrika
> জাতীয়

দুর্নীতি-অসদাচরণ

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

অর্চি হক, ঢাকা 
শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক ও সাবেক চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব আমজাদ হোসেনকে দুর্নীতি-অসদাচরণের অভিযোগে চাকরি থেকে স্থায়ী বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিটিআরসির কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে সূত্র জানিয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১১ আগস্ট আমজাদ হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়। সূত্র বলেছে, অভিযোগ তদন্তে গঠিত কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অসদাচরণের ১৪টি অভিযোগের মধ্যে পাঁচটির সত্যতা পেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকরি থেকে স্থায়ী বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৫ আগস্ট বিটিআরসির কমিশন সভায়।

অভিযোগ অস্বীকার করে আমজাদ হোসেন বলেছেন, ভিত্তিহীন প্রতিবেদন করা হয়েছে। বরখাস্তের চিঠি হাতে পেলে পদক্ষেপ নেবেন।

সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমজাদ হোসেনের নামে-বেনামে বিভিন্ন ব্যাংকে শতকোটি টাকার এফডিআর রয়েছে। তাঁর স্ত্রী আফসানা আহমেদ এবং আত্মীয়স্বজনের নামে ঢাকা শহরে ১০টি ফ্ল্যাট ও ৫০ শতাংশ জমি রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আরও চারটি অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে কমিটি। এর মধ্যে রয়েছে ১১ লাখ ৭৯ হাজার ৭১৮ টাকার বিল-ভাউচার না দিয়ে তছরুপ, এক ব্যক্তির বন্ধ কিছু করপোরেট সিম সচলের আশ্বাস দিয়ে ৫ লাখ টাকা ঘুষ গ্রহণ, নিবন্ধনহীন শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানকে টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস সেবার অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে সরকারের রাজস্বের ক্ষতিসাধন এবং কর্মচারীদের নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ। ২৫ আগস্ট বিটিআরসির কমিশন সভার কার্যবিবরণীতে এসব উল্লেখ রয়েছে।

কমিশন সভার কার্যবিবরণীতে আরও বলা হয়েছে, কমিশনের প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক মো. আমজাদ হোসেনের (সাময়িক বরখাস্ত) বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এবং বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২-এর বিধি ৪৯(১)(খ)(উ) অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্তসূচক গুরুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

জানতে চাইলে আমজাদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটি ভিত্তিহীন প্রতিবেদন করা হয়েছে। আমার কোথায়, কী সম্পদ আছে, তার তালিকা আমি চেয়েছিলাম, তারা দিতে পারেনি। গত বছর “মব” তৈরি করে আমাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। আর এখন ভিত্তিহীন তদন্ত প্রতিবেদনের নামে পূর্ণাঙ্গ বরখাস্ত করা হলো। আমি চিঠি হাতে পেলে পদক্ষেপ নেব।’

তদন্তের বিষয়ে জানতে কমিটির আহ্বায়ক বিটিআরসির মহাপরিচালক (এসএম) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাতে অপারগতা জানান।

বিষয়:

দুর্নীতিঅভিযোগবিটিআরসিছাপা সংস্করণবরখাস্তশেষ পাতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ: বিএনপি খুশি, হতাশ জামায়াত এনসিপি

জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ: বিএনপি খুশি, হতাশ জামায়াত এনসিপি

সহকারী সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি

সহকারী সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: এবার ১৪ সদস্যের ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: এবার ১৪ সদস্যের ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন