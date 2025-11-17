এবারের নির্বাচন দেশ রক্ষার নির্বাচন: প্রধান উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এবারের নির্বাচন গতানুগতিক কোনো নির্বাচন নয়; বরং এটি দেশ রক্ষার নির্বাচন। আগামী নির্বাচন ও গণভোটে শতভাগ সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দিয়ে এ কথা বলেন তিনি।
আজ সোমবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সদ্য পদায়নকৃত ৫০ জেলা প্রশাসকসহ ৬৪ জেলার প্রশাসকদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা।
আগামী নির্বাচনকে শুধু পাঁচ বছরের সরকার গঠনের একটি নির্বাচন নয়; বরং গণভোট যুক্ত হওয়ায় এটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি নির্বাচন। জাতি বহু প্রহসনের নির্বাচন দেখেছে, সেই স্মৃতি ছাপিয়ে যেতে আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘এটা গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচন; এই নির্বাচন গণ-অভ্যুত্থানকে পূর্ণতা দেওয়ার নির্বাচন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতির জন্য নির্ধারিত হবে শতাব্দীর গতিপথ।’
এই নির্বাচনে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘কোনোভাবেই ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নেই। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জাতি নবজন্ম লাভ করবে এবং জেলা প্রশাসকেরা থাকবেন ধাত্রীর ভূমিকায়।’
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এই নির্বাচনকে সার্থক করা গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই নির্বাচন একটি বিরাট অভিযান, এ অভিযানে আমাদের জিততেই হবে।’
তিনি বলেন, ‘বিপুলসংখ্যক তরুণ ও নারী ভোটার রয়েছেন, যারা ভোট দেওয়ার উপযুক্ত হলেও গত ১৫ বছর ধরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে।’
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব শেখ আব্দুর রশীদের সঞ্চালনায় বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান এবং আইন উপদেষ্টা প্রফেসর আসিফ নজরুল।
অনুষ্ঠানে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক শরীফা হক এবং বগুড়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান বক্তব্য রাখেন।
মানবতাবিরোধী অপরাধে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যে রায় দেওয়া হবে সেটিকে ‘বড় ধরনের ঘটনা’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনা যদি দোষী সাব্যস্ত হন তারপর দেশে কিছু সহিংসতা হলেও, বড় ধরনের কোনো সংঘাতের আশঙ্কা নেই।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি বলেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজকের রায় ‘বিশাল’ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কোনো একক দলের জন্য একেবারেই নজিরবিহীন সময়কাল।
মরিয়ার্টির মতে, ক্ষমতায় থাকতে দলটি সংবিধান সংশোধন করেছে, আইনি কাঠামো বদলেছে এবং কার্যত একদলীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছে। তবে এখন সেই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোন পথে যাবে তা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে।
তাঁর অনুমান, যদি শেখ হাসিনাসহ অন্যদের দোষী বলে রায় ঘোষণা করা হয় তাহলে কিছু সহিংসতা দেখা দিতে পারে, তবে তা বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নেবে না। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের প্রসঙ্গে মরিয়ার্টি বলেন, ‘তারা এখন এক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের রাজনীতিতে দলটি কী ভূমিকা নিতে চায়, সেটি তাদের ঠিক করতে হবে।’
আর যদি শেখ হাসিনা খালাস পান, তাহলে দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর ভাষায়, ‘বাংলাদেশে এখন কিছুটা রক্ত ক্ষুধার ভাব রয়ে গেছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এক্সকাভেটর নিয়ে প্রবেশের চেষ্টাকালে বিক্ষোভকারীদের লাঠিপেটা করে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীরা।
জুলাই-মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে একদল লোক আজ সোমবার বেলা ১টা ৭ মিনিটের দিকে ৩২ নম্বরে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় তাদের বারবার থামানোর চেষ্টা করে সরে যেতে বলে পুলিশ। তবে তাঁরা সরে না গিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাঁরা। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের নিউ মডেল কলেজের গলিতে ঢুকিয়ে দেয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনীও বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া দেয়।
বিক্ষোভকারীরা পরে নিউ মডেল কলেজের সামনে অবস্থান নিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরে সেনাসদস্য ও পুলিশ আবার তাঁদের ধাওয়া দেয়। এ সময় পুলিশ তিন রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষোভকারীদের একদল পান্থপথ দিয়ে চলে যায়, আরেক দল মিরপুর সড়ক দিয়ে ২৭ নম্বরের দিকে যায়।
বেলা ২টার দিকে পরপর ৪টি সাউন্ড নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।
সরেজমিনে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটে পুলিশের একজন সদস্য আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের তিনজনকে পুলিশ আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলতে দেখা গেছে।
এর আগে বেলা ১২টার দিকে সাইন্সল্যাব থেকে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে আসে একদল বিক্ষোভকারী। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কয়েকজন বলেন, তাঁরা জুলাই মঞ্চের ব্যানারে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এসেছেন। তাঁরা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম বলেন, কাউকে কোনো ধরনের বেআইনি কার্যক্রম করতে দেওয়া হবে না।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৩২ নম্বরের মিরপুর সড়কের একপাশ বন্ধ করে দিয়ে নিউমডেল কলেজের এক পাশ দিয়ে গাড়ি চলাচল করার জন্য ডাইভারসন করে দিয়েছে পুলিশ।
এখন থেকে ফায়ার সেফটি প্ল্যানের অনুমোদনের কপি ঘরে বসেই ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। এতদিন এ কপি সংগ্রহের জন্য সশরীরে অধিদপ্তরে যেতে হতো।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মিডিয়া সেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জনসাধারণের দাপ্তরিক সেবা সহজ করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আগে অনলাইনে শুধু আবেদন করা গেলেও ফায়ার সেফটি প্ল্যান অনুমোদনের কপি ম্যানুয়ালি নিতে হতো।
অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, মহাপরিচালকের নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং সেবায় স্বচ্ছতা আনতেই এই সুবিধা চালু করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, ‘অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩’ অনুযায়ী বিভিন্ন বাণিজ্যিক, শিল্প ও বহুতল আবাসিক ভবনের জন্য ফায়ার সেফটি প্ল্যান বাধ্যতামূলক। নতুন এই অনলাইন সুবিধার ফলে ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা জোরদার হবে, অগ্নিদুর্ঘটনা মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রাহকদের আইন মানায় উৎসাহিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
