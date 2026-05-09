পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে শামা ওবায়েদের সাক্ষাৎ, সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

সফররত পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র ও মাদক নিয়ন্ত্রণবিষয়ক মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন রাজা নাকভির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। আজ শনিবার (৯ মে) রাজধানীর একটি হোটেলে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে দুই মন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দ্বিপক্ষীয় সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা জোরদার করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তাঁরা। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁরা পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।
বাণিজ্য ও কমার্স, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে বলে উভয় পক্ষ একমত পোষণ করেন। এ সময় তাঁরা দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
এ সময় আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।
দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার গুরুত্বের ওপর উভয় পক্ষ বিশেষ জোর দেন।
