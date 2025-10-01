জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত শিশুদের পরিবারকে সম্মাননা দেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশব্যাপী ৬ অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত শিশুদের পরিবারকে সম্মাননা দেবে অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ বুধবার তথ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর জাতীয় শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো একযোগে পালন করবে এই বিশেষ সপ্তাহ। এবারের বিশ্ব শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ‘শিশুর কথা বলব আজ, শিশুর জন্য করব কাজ’।
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে ৬ অক্টোবর মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আয়োজনে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। এতে সভাপতিত্ব করবেন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মমতাজ আহমেদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেবেন জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের প্রতিনিধি ও শিশু প্রতিনিধিরা।
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত শিশুদের অভিভাবকেরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করবেন। এ সময় শিশুদের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হবে বলেও তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।
