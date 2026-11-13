১৯৪৫ সালের নীতিতে আজকের বিশ্ব চলতে পারে না: ড. খলিলুর রহমান
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার, বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুরোনো রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তুরস্কের আনতালিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনের (কপ৩১) ফাঁকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ‘টিআরটি ওয়ার্ল্ড’-এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান ‘ওয়ান অন ওয়ান’-এ এ নিয়ে কথা বলেছেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের সভাপতি ড. খলিলুর রহমান। এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার, রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার এবং বিশ্বসংস্থার মাঠপর্যায়ের কার্যকারিতা নিয়ে বিস্তারিত খোলামেলা আলোচনা করেছেন।
সাক্ষাৎকারে ড. খলিলুর রহমান উল্লেখ করেছেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার কেবল সময়ের দাবি নয়, বরং বৈশ্বিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত। বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশকে এতদিন ধরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাইরে রাখার ঐতিহাসিক বৈষম্য দূর করার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। একই সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নিরাপত্তা পরিষদ অচল হয়ে পড়লেও বিশ্বজুড়ে মানবিক সহায়তা প্রদান ও সাধারণ মানুষের সেবা নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘের বিকল্প যে জাতিসংঘ নিজেই—তা তিনি জোর দিয়ে পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
নিরাপত্তা পরিষদের আধুনিকায়ন এবং শক্তিধর দেশগুলোর একক কর্তৃত্বের বিষয়ে সাংবাদিক জাফর হাসনাইনের প্রশ্নের জবাবে সাধারণ পরিষদ সভাপতি ড. খলিলুর রহমান বলেন, জাতিসংঘ সনদের ১৯৪৫ সালের মূল কাঠামোর সঙ্গে আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীর বিশাল তফাত রয়েছে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের উক্তি ‘বিশ্ব পাঁচ দেশের চেয়েও বড়’-এর প্রতি ইঙ্গিত করে ড. খলিলুর রহমান বলেন, ১৯৪৫ সালের পর বৈশ্বিক ক্ষমতার বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, অথচ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন ও কাঠামো এখনো আগের মতোই রয়ে গেছে।
খলিলুর রহমান জানান, সাধারণ পরিষদ সভাপতি হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারসংক্রান্ত আন্তঃসরকার আলোচনার সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই কো-চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন।
খলিলুর রহমান বলেন, বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার আফ্রিকা মহাদেশ। নিরাপত্তা পরিষদ আফ্রিকার শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে অসংখ্য বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অথচ সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেবিলে আফ্রিকার কোনো স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব থাকে না। আমার স্পষ্ট বার্তা হলো—আফ্রিকাকে সিদ্ধান্তের টেবিলে থাকতে হবে, তারা কোনো মেনু হতে পারে না।
খলিলুর রহমান ব্যাখ্যা করেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী বা অস্থায়ী কাঠামোর যেকোনো পরিবর্তনের জন্য জাতিসংঘের সনদ সংশোধন করতে হবে। এর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যের সম্মতি ও ঐকমত্য অপরিহার্য। ফলে এই পরিবর্তন একরাতে রাতারাতি সম্ভব নয়; বরং তা হবে ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে। তাঁর সভাপতিত্বের মেয়াদের মধ্যেই সংস্কার আলোচনায় একটি দৃশ্যমান অগ্রগতির লক্ষ্য নিয়ে তিনি কাজ করছেন বলে জানান।
বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ ও সহিংসতা বন্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ক্রমাগত ব্যর্থতা এবং সাধারণ পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হওয়া প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে গিয়ে ভেটোর মুখে স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভাপতি ব্যাখ্যা দেন।
খলিলুর রহমান উল্লেখ করেন, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক ও মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত ও ভেটো প্রয়োগের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংকটে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত অব্যাহত রয়েছে।
আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে বহিষ্কার বা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার পরিধি ব্যাখ্যা করেন ড. খলিলুর রহমান।
খলিলুর রহমান জানান, জাতিসংঘ সনদে কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে বহিষ্কারের অনুচ্ছেদ বা ধারা থাকলেও জাতিসংঘ ইতিহাসে তার প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল। অতীতে কেবল চীন প্রজাতন্ত্রের (তাইওয়ান) আসন পরিবর্তন করে গণচীনকে জাতিসংঘের মূল প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার একটিমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়া কাউকে সনদ অনুযায়ী সরাসরি বহিষ্কার করা হয়নি।
তবে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক অপরাধ ও আইন লঙ্ঘনের বিচারে জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ‘আন্তর্জাতিক বিচার আদালত’ (আইসিজে) অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তার আইনি এখতিয়ার প্রয়োগ করছে। রোহিঙ্গা গণহত্যার ন্যায়বিচারের প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মামলার দিনক্ষণ উল্লেখ করে ড. খলিলুর রহমান জানান, জাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) আগামী ১৯ নভেম্বর তাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ রায় বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশ যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটন করে এবং সে সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপিত হয়, তখন আন্তর্জাতিক আদালত সুস্পষ্ট আইনি রায় প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর বিচারিক ভূমিকা পালন করে।
জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তৈরি হওয়া সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে ড. খলিলুর রহমান নিরাপত্তা পরিষদের রাজনৈতিক দৃশ্যপট এবং মাঠপর্যায়ে জাতিসংঘের বাস্তব সেবামূলক কাজের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেন।
খলিলুর রহমান স্মরণ করিয়ে দেন, আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘকে বিলুপ্ত করার কথা যারা ভাবেন, তাঁরা ভুল ভাবছেন। কারণ আজ জাতিসংঘকে বিলুপ্ত করলে আগামীকালই বিশ্বশান্তির স্বার্থে আবার নতুন করে জাতিসংঘ তৈরি করতে হবে। বিশ্বজুড়ে তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষ এখনো জলবায়ু সংকট মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক সংকট সমাধানে জাতিসংঘের ওপর গভীর আস্থা রাখে।
মাঠপর্যায়ে জাতিসংঘের প্রকৃত অবদান প্রমাণ করতে গিয়ে ড. খলিলুর রহমান তাঁর অতীত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক মাঠপর্যায়ের দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।
ড. খলিলুর রহমান পূর্বে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ক হাই রিপ্রেজেনটেটিভ (রোহিঙ্গা বিষয়ক মন্ত্রী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অর্থায়নের তীব্র সংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।
জাতিসংঘ কান্ট্রি টিম স্থানীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনবল এবং এমনকি রোহিঙ্গা শিবিরের শরণার্থী তরুণদের সরাসরি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এর ফলে অর্থসংকটের মধ্যেও রোহিঙ্গা শিবিরে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে সেবার মান আরও উন্নত করা সম্ভব হয়েছিল।
সম্প্রতি মধ্য আফ্রিকার দেশ কঙ্গো সফর শেষ করে আসার কথা উল্লেখ করে ড. খলিলুর রহমান বলেন, সেখানে তিনি কঙ্গো সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব, জাতিসংঘের স্থানীয় দল এবং বড় দাতা দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, কঙ্গোয় জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচাতে ও সেবা প্রদানে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ড. খলিলুর রহমান জানান, আনতালিয়ায় আয়োজিত ‘কপ ৩১’ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনটি মূলত জাতিসংঘের বহুপক্ষীয় প্রক্রিয়ারই একটি অংশ।
খলিলুর রহমান বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি বিপরীতমুখী করা এবং জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়ন সহজলভ্য করতে সমস্ত প্রভাবশালী ও ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রকে এক ছাতার নিচে আনার একমাত্র বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম হলো জাতিসংঘ। জাতিসংঘের অনুপস্থিতিতে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সমঝোতা অর্জন কখনোই সম্ভব হতো না।
জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষাপটে নতুন মহাসচিব নিয়োগের আইনি ও নীতিগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন ড. খলিলুর রহমান।
খলিলুর রহমান জানান, সনদ অনুযায়ী, নিরাপত্তা পরিষদের আনুষ্ঠানিক সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ নিশ্চিত করে। অতীতে অনুষ্ঠিত ৯টি মহাসচিব নির্বাচনের প্রতিটিতেই নিরাপত্তা পরিষদ যাদের নাম সুপারিশ করেছে, সাধারণ পরিষদ তাঁদেরই সর্বসম্মতিক্রমে নিয়োগ প্রদান করেছে।