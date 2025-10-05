ফেব্রুয়ারিতেই অমর একুশে বইমেলা চায় সাংস্কৃতিক ঐক্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতিবছরের মতো আগামী বছরেও অমর একুশে বইমেলা যাতে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে আয়োজন করা হয়, সেই দাবি জানিয়েছে ৩১টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের মোর্চা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। মোর্চার নেতারা বলছেন, নির্বাচন বা রমজানের দোহাই দিয়ে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র বইমেলা বন্ধ করা যাবে না।
রাজধানীর বাংলা একাডেমির সামনে আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে এক সমাবেশে এই দাবি জানান তাঁরা। সমাবেশ শেষে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের কাছে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন সাংস্কৃতিক ঐক্যের নেতারা।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রমজানের কারণে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬-এর সময় এগিয়ে এনে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা একাডেমি। পরে অবশ্য তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে স্থগিত করা হয়।
বাংলা একাডেমির সামনে আয়োজিত সমাবেশে উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলম বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী, প্রগতিবিরোধী চক্র বাঙালির চেতনাকে ধূলিসাৎ করে পাকিস্তানি চেতনায় ফিরিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলমান রেখেছে। বইমেলা বন্ধের ষড়যন্ত্র এরই অংশ। সরকারকে বলছি, আপনারা ডানে-বামে তাকান। আপনারা সব জায়গায় স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকে জায়গা দিচ্ছেন। তারা একের পর এক বাঙালির চেতনাকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করছে।’
বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুন নুজহাত মনীষা বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার আন্দোলন ছিল একুশের লড়াই। সেখান থেকে এই বইমেলা। প্রতিবছর এই মেলা ঘিরে মানুষের মধ্যে আগ্রহ থাকে। সুস্থ বিনোদনের অভাব বাংলাদেশে। কোনো কারণে সব ধরনের সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই বইমেলা সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র। এখান থেকে শিশুরা বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করে। নির্বাচন কোনো দোহাই না, রমজান কোনো দোহাই না। রমজানেও সবকিছু চলে। এই কথা বলে ফেব্রুয়ারিতে অমর একুশে বইমেলা বন্ধ করা যাবে না।
একুশের বইমেলা শুধু ‘বই কেনাবেচার হাট নয়’ উল্লেখ করে ভাসানী পরিষদের সদস্য বেলাল চৌধুরী বলেন, ‘বইমেলার সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রভাষার সংগ্রামের ঐতিহ্য যুক্ত। নির্বাচনের কারণে বইমেলা ফেব্রুয়ারি থেকে সরিয়ে অন্য মাসে কিংবা বন্ধ করা যাবে না। যাঁরা সরকারের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁরা এসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত প্রগতির বিরুদ্ধে।’
প্রতিবছরের মতো আগামী বছরেও অমর একুশে বইমেলা যাতে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে আয়োজন করা হয়, সেই দাবি জানিয়েছে ৩১টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের মোর্চা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। মোর্চার নেতারা বলছেন, নির্বাচন বা রমজানের দোহাই দিয়ে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র বইমেলা বন্ধ করা যাবে না।
রাজধানীর বাংলা একাডেমির সামনে আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে এক সমাবেশে এই দাবি জানান তাঁরা। সমাবেশ শেষে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের কাছে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন সাংস্কৃতিক ঐক্যের নেতারা।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রমজানের কারণে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬-এর সময় এগিয়ে এনে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা একাডেমি। পরে অবশ্য তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে স্থগিত করা হয়।
বাংলা একাডেমির সামনে আয়োজিত সমাবেশে উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলম বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী, প্রগতিবিরোধী চক্র বাঙালির চেতনাকে ধূলিসাৎ করে পাকিস্তানি চেতনায় ফিরিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলমান রেখেছে। বইমেলা বন্ধের ষড়যন্ত্র এরই অংশ। সরকারকে বলছি, আপনারা ডানে-বামে তাকান। আপনারা সব জায়গায় স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকে জায়গা দিচ্ছেন। তারা একের পর এক বাঙালির চেতনাকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করছে।’
বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুন নুজহাত মনীষা বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার আন্দোলন ছিল একুশের লড়াই। সেখান থেকে এই বইমেলা। প্রতিবছর এই মেলা ঘিরে মানুষের মধ্যে আগ্রহ থাকে। সুস্থ বিনোদনের অভাব বাংলাদেশে। কোনো কারণে সব ধরনের সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই বইমেলা সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র। এখান থেকে শিশুরা বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করে। নির্বাচন কোনো দোহাই না, রমজান কোনো দোহাই না। রমজানেও সবকিছু চলে। এই কথা বলে ফেব্রুয়ারিতে অমর একুশে বইমেলা বন্ধ করা যাবে না।
একুশের বইমেলা শুধু ‘বই কেনাবেচার হাট নয়’ উল্লেখ করে ভাসানী পরিষদের সদস্য বেলাল চৌধুরী বলেন, ‘বইমেলার সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রভাষার সংগ্রামের ঐতিহ্য যুক্ত। নির্বাচনের কারণে বইমেলা ফেব্রুয়ারি থেকে সরিয়ে অন্য মাসে কিংবা বন্ধ করা যাবে না। যাঁরা সরকারের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁরা এসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত প্রগতির বিরুদ্ধে।’
রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) তাত্ত্বিক ও কবি আজফার হোসেন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানান।১৫ মিনিট আগে
বৈঠক শেষে রাশেদ খান বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ ইতিমধ্যে ৫০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং শিগগির আরও ১০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করবে। ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত রয়েছে। গণঅধিকার পরিষদ দলের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
উন্নতি (আধ্যাত্মিক ও পার্থিব), আলো, জ্ঞান, সৌভাগ্য, দানশীলতা, সাহস ও সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মীর পূজা আগামীকাল সোমবার। শারদীয় দুর্গোৎসবের পর আশ্বিন মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে বাঙালি হিন্দুরা এই দেবীর পূজা করেন। এদিন বাড়িতে আলপনা আঁকেন তাঁরা।৩ ঘণ্টা আগে
৪৯তম বিশেষ বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র চাকরিপ্রার্থীরা আজ রোববার রাত থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। আজ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।৩ ঘণ্টা আগে