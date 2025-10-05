Ajker Patrika
> জাতীয়

ফেব্রুয়ারিতেই অমর একুশে বইমেলা চায় সাংস্কৃতিক ঐক্য

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর বাংলা একাডেমির সামনে রোববার আয়োজিত সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বাংলা একাডেমির সামনে রোববার আয়োজিত সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রতিবছরের মতো আগামী বছরেও অমর একুশে বইমেলা যাতে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে আয়োজন করা হয়, সেই দাবি জানিয়েছে ৩১টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের মোর্চা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। মোর্চার নেতারা বলছেন, নির্বাচন বা রমজানের দোহাই দিয়ে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র বইমেলা বন্ধ করা যাবে না।

রাজধানীর বাংলা একাডেমির সামনে আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে এক সমাবেশে এই দাবি জানান তাঁরা। সমাবেশ শেষে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের কাছে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন সাংস্কৃতিক ঐক্যের নেতারা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রমজানের কারণে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬-এর সময় এগিয়ে এনে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা একাডেমি। পরে অবশ্য তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে স্থগিত করা হয়।

বাংলা একাডেমির সামনে আয়োজিত সমাবেশে উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলম বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী, প্রগতিবিরোধী চক্র বাঙালির চেতনাকে ধূলিসাৎ করে পাকিস্তানি চেতনায় ফিরিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলমান রেখেছে। বইমেলা বন্ধের ষড়যন্ত্র এরই অংশ। সরকারকে বলছি, আপনারা ডানে-বামে তাকান। আপনারা সব জায়গায় স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকে জায়গা দিচ্ছেন। তারা একের পর এক বাঙালির চেতনাকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করছে।’

বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুন নুজহাত মনীষা বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার আন্দোলন ছিল একুশের লড়াই। সেখান থেকে এই বইমেলা। প্রতিবছর এই মেলা ঘিরে মানুষের মধ্যে আগ্রহ থাকে। সুস্থ বিনোদনের অভাব বাংলাদেশে। কোনো কারণে সব ধরনের সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই বইমেলা সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র। এখান থেকে শিশুরা বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করে। নির্বাচন কোনো দোহাই না, রমজান কোনো দোহাই না। রমজানেও সবকিছু চলে। এই কথা বলে ফেব্রুয়ারিতে অমর একুশে বইমেলা বন্ধ করা যাবে না।

একুশের বইমেলা শুধু ‘বই কেনাবেচার হাট নয়’ উল্লেখ করে ভাসানী পরিষদের সদস্য বেলাল চৌধুরী বলেন, ‘বইমেলার সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রভাষার সংগ্রামের ঐতিহ্য যুক্ত। নির্বাচনের কারণে বইমেলা ফেব্রুয়ারি থেকে সরিয়ে অন্য মাসে কিংবা বন্ধ করা যাবে না। যাঁরা সরকারের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁরা এসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত প্রগতির বিরুদ্ধে।’

বিষয়:

বইমেলাবাংলা একাডেমিএকুশে বইমেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিতে নাখোশ এমপিও শিক্ষকরা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সম্পর্কিত

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের বৈঠক

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের বৈঠক

ফেব্রুয়ারিতেই অমর একুশে বইমেলা চায় সাংস্কৃতিক ঐক্য

ফেব্রুয়ারিতেই অমর একুশে বইমেলা চায় সাংস্কৃতিক ঐক্য

ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর পূজা কাল

ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর পূজা কাল