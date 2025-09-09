Ajker Patrika
> জাতীয়

ডাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের একটি মডেল: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫৭
উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ফাইল ছবি
উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ফাইল ছবি

ডাকসু নির্বাচনকে জাতীয় নির্বাচনের একটি মডেল হিসেবে অভিহিত করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন আসলে জাতীয় নির্বাচনের একটি মডেল। এখানে শতভাগ শিক্ষিত লোক ভোট দিচ্ছে এবং যাঁরা ভোটের কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁরা আরও উচ্চশিক্ষিত। তবে জাতীয় নির্বাচনে এতসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত লোক ভোট পরিচালনা এবং ভোটার হিসেবে থাকবেন না।’

তিনি আরও বলেন, ডাকসুর পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এসব নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, সে বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা রয়েছে।

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

সীমান্তে মাদক বিক্রির বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আরাকান আর্মি মাদক বিক্রি করে। তাদের প্রধান আয়ের উৎসই হলো মাদক বিক্রি। মিয়ানমার সীমান্ত এখন আরাকান আর্মির দখলে। তারা বাংলাদেশে অবাধে মাদক বিক্রি করছে।’

