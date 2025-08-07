বিদেশ ভ্রমণে ই-সিম ব্যবহার

Ajker Patrika
বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে সবার আগে পর্যটকেরা ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে সমস্যায় পড়েন। এয়ারপোর্টে নেমেই স্থানীয় সিম খোঁজা, নতুন প্যাকেজ নেওয়া, ফোনের সেটিংস পরিবর্তন—সব মিলিয়ে বিষয়টা বেশ সময়সাপেক্ষ ও ঝামেলাপূর্ণ। এই সমস্যার আধুনিক সমাধান এখন ই-সিম বা ইলেকট্রনিক সিম।

একটি কিউআর কোড স্ক্যান করলেই যেকোনো মোবাইল ফোনে সক্রিয় হয়ে যাবে বিদেশি সংযোগ। সে জন্য আলাদা সিমকার্ড ব্যবহার করতে হবে না।

দেশ অনুসারে প্যাকেজ বাছাই করুন

ই-সিম ব্যবহারের জন্য প্রথমে দরকার একটি ই-সিম সাপোর্টেড মোবাইল ফোন। এরপর নির্ভরযোগ্য একটি ই-সিম অ্যাপ বা ওয়েবসাইট থেকে কিনে নিতে হবে নির্দিষ্ট দেশের ডেটা প্যাক।

কোথা থেকে ই-সিম কিনবেন

  • এয়ারালো
  • হোলাফ্লাই
  • নোমেড
  • ট্রুফোন
  • গিগস্কাই

এই অ্যাপ ও ওয়েবসাইটগুলোতে পছন্দের দেশ বা অঞ্চল সিলেক্ট করে ডেটা প্যাকেজ কেনা যায়। তারপর কিউআর কোড স্ক্যান করলেই ই-সিম ইনস্টল হয়ে যাবে আপনার মোবাইল ফোনে।

সুবিধা

  • বিদেশে নেমেই ইন্টারনেট
  • সিমের ঝামেলা নেই
  • একই ডিভাইসে একাধিক ই-সিম রাখা যায়
  • নম্বর আলাদা করে ব্যবহার করা যায়

অসুবিধা

  • মোবাইল ফোন নষ্ট হলে সহজে ই-সিম বদলানো যায় না
  • একসঙ্গে সব ই-সিম অ্যাকটিভ রাখা যায় না
  • কিছু দেশে এখনো পুরোপুরি ই-সিম সুবিধা নেই
  • ভবিষ্যতে বিদেশ ভ্রমণে পাসপোর্ট ও টিকিটের মতো ই-সিম হবে জরুরি বিষয়। তাই দ্রুত এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস

