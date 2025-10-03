Ajker Patrika
> জীবনধারা
> ভ্রমণ

ভ্রমণে পকেটমার এড়ানোর টিপস

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ৩৫
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ভ্রমণে গিয়ে কিছু হারিয়ে যাওয়া বা পকেটমারের মতো ঘটনার শিকার অনেকেই হন। ব্যস্ত পর্যটনস্থলে পকেটমার ও ছিনতাইয়ের ঝুঁকি প্রায়ই থাকে। তাই প্রয়োজন বাড়তি সতর্কতা। ভিয়েতনামের হ্যানয়ের ৪০ বছরের বেশি বয়সী পর্যটক ত্রিন হ্যাং ইউরোপসহ বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সহজ কিছু কৌশল শিখেছেন।

ত্রিন হ্যাং বলেন, ‘ফ্রান্সে ভ্রমণের আগে আমার বন্ধুরা সতর্ক করে বলেছিল, টাকাপয়সা যেন হারিয়ে না ফেলি। ইতালি ও স্পেন নিয়ে আরও বেশি সতর্ক করা হয়েছিল। এসব শহর নাকি চোর–ঠকবাজের রাজ্য।’

এত সতর্কতা থাকলেও তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি ত্রিন হ্যাংকে। দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে অসংখ্য সুন্দর স্মৃতি নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। তাঁর মতে, প্রতিটি দেশেই অধিকাংশ মানুষ ভীষণ আন্তরিক। কিছু অসাধু মানুষ সব জায়গাতেই থাকে, তাই নিজের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হয় ভ্রমণকারীকেই।

গণপরিবহনে পিছনে ফাঁকা না রাখা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরতে গেলে ট্রেন–বাস ব্যবহার করতেই হবে। বিশেষ করে, ইউরোপের মতো দেশে। যেখানে ব্যক্তিগত গাড়ি ভাড়া করে ঘোরা বেশ খরচের। তাই ট্রেন বা বাসে চলার সময় ভিড়ের মধ্যে নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে যায়। এই সুযোগ নিতে চায় পকেটমার। তাই ট্রেনে বা বাসে দাঁড়ানোর সময় একপাশে দাঁড়ান, যেন পেছন থেকে কেউ আপনার পকেটে হাত দিতে না পারে। সম্ভব হলে ব্যাগ বুকের সামনে রাখুন, কখনোই পিঠে রাখবেন না। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণে বড় লাগেজ মাঝামাঝি জায়গায় রাখুন, যেখানে চোখে পড়ে। জায়গা না পেলে সামনের র‍্যাক ব্যবহার করতে পারেন। তবে তালা বা স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখুন। শক্ত চেইন আছে, এমন লাগেজ ভ্রমণে নিন। বাসযাত্রায় লাগেজ কেবিনে রাখতে হয়, তাই বাস থামলে নেমে গিয়ে লাগেজ নজরে রাখুন।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ছবি তুলতে গিয়ে ব্যাগ ফেলে রাখা যাবে না

চেক–ইন ছবি তোলা পর্যটকদের পছন্দের কাজ। কিন্তু অনেকে ব্যাগ পাশে রেখে ছবি তোলেন। এতে এক মুহূর্তেই চোর সবকিছু নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। তাই কখনোই ব্যাগ নজরের বাইরে রাখবেন না। একসঙ্গে ভ্রমণে গেলে একজন ছবি তুলবেন বা কেনাকাটা করবেন, আরেকজন ব্যাগ দেখবেন। এ ছাড়া পাসপোর্ট ও টাকা রাখার জন্য কাঁধে বা কোমরের ব্যাগ পাওয়া যায়। ভ্রমণে সেগুলো সঙ্গে নিন। পানি, রুমাল বা কম জরুরি জিনিস বড় ব্যাগে রাখুন। সেখানে টাকা ও পাসপোর্ট রাখবেন না।

ফোন ব্যবহারে সতর্কতা

ভ্রমণে গিয়ে আমরা প্রায় মোবাইল ফোনে মগ্ন থাকি। এতে পকেটমার আরও সুযোগ পায়। তাই ভ্রমণের সময় প্রয়োজন ছাড়া ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। আশপাশে নজর দিন। ফোন সব সময় লক করা ব্যাগে রাখুন। চুরি ঠেকাতে ফোন ঝোলানোর জন্য স্টাইলিশ ল্যানইয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। এতে ফোন নিরাপদ থাকবে আর অন্য কিছু করার সময়ও চিন্তা করতে হবে না।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

দামি জিনিস প্রদর্শন করবেন না

ভ্রমণে ছবি তুলতে গিয়ে অনেকে দামি ঘড়ি, গয়না বা ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে সহজেই চোরের টার্গেটে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। সাধারণ পোশাকে ভ্রমণ করলে ঝুঁকি কিছুটা কম থাকে। মানিব্যাগে বেশি নগদ টাকা রাখবেন না। এ ক্ষেত্রে বড় নোট আলাদা জিপারযুক্ত অংশে রাখুন, বাইরে শুধু খুচরা টাকা রাখুন। চেষ্টা করুন অনলাইনে টিকিট কেনা, পেমেন্ট অ্যাপ বা আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার করতে।

প্রতিটি দেশে আন্তরিক ও সাহায্য করার মতো মানুষের সংখ্যা বেশি। তবে কয়েকজন অসাধুর কারণে আনন্দময় ভ্রমণ নষ্ট হতে পারে। ভ্রমণে চোর থেকে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন নয়। একটু সতর্কতা, নিজের জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখা এবং সাধারণ নিয়ম মানলেই নিরাপদভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব। তাই সচেতন থাকুন, নিরাপদ থাকুন আর ভ্রমণ উপভোগ করুন।

সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস

বিষয়:

ভিয়েতনামপর্যটকজীবনধারাভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

মাথা ঠান্ডা করে আরামে ঘুমান, নিজেদের সমস্যায় মন দিন—পশ্চিমা নেতাদের পুতিন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

ভ্রমণে পকেটমার এড়ানোর টিপস

ভ্রমণে পকেটমার এড়ানোর টিপস

ইলিশ মাছের জালি কাবাব

ইলিশ মাছের জালি কাবাব

লাল চাল বনাম সাদা চাল: কোনটি স্বাস্থ্যকর

লাল চাল বনাম সাদা চাল: কোনটি স্বাস্থ্যকর

বিমান ভ্রমণের অদৃশ্য বাধা ‘নো ফ্লাই লিস্ট’ কী?

বিমান ভ্রমণের অদৃশ্য বাধা ‘নো ফ্লাই লিস্ট’ কী?