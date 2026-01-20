এ বছরের সেরা ৫ হানিমুন গন্তব্য

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
বিয়ে করে ফেললেই তো হলো না। ঠিক করে ফেলতে হবে হানিমুন গন্তব্য। সেটাও কিন্তু পুরো অনুষ্ঠান আয়োজনের চেয়ে কম কিছু নয়। অনেক দম্পতির হানিমুন নিয়ে থাকে পছন্দের গন্তব্য। সেসব মিলতে হয়। মিলতে হয় বাজেট ও সময়। ফলে বিষয়টা যতটা সহজে হওয়ার কথা, ততটা সহজে নাও হতে পারে। এ ভাবনাকে সামনে রেখে জনপ্রিয় ভ্রমণভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ট্রিপ অ্যাডভাইজার প্রকাশ করেছে এ বছরের সেরা হানিমুন গন্তব্যের তালিকা। বিশেষত্ব হলো, এ তালিকা তৈরি হয়েছে ভ্রমণকারীদের রিভিউ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।
গত এক বছরে পাওয়া বিপুলসংখ্যক রিভিউ বিশ্লেষণ করে তৈরি করা হয়েছে ‘২০২৬ ট্রাভেলার্স চয়েস বেস্ট অব দ্য বেস্ট ডেস্টিনেশনস’ তালিকা। সৈকত, পাহাড়, জঙ্গল কিংবা রোমান্টিক শহর, সব মিলিয়ে নতুন দম্পতিদের পছন্দের সেরা গন্তব্যগুলোকে সেখানে হালনাগাদ করা হয়েছে। এ তালিকায় যেসব জায়গা রয়েছে:
বালি, ইন্দোনেশিয়া
হানিমুনের জন্য বিশ্বের সেরা গন্তব্য হিসেবে তালিকার শীর্ষে রয়েছে বালি। জঙ্গল আর সমুদ্রের মিলনে তৈরি এ দ্বীপটি নবদম্পতিদের জন্য এক স্বপ্নের রোমান্টিক ঠিকানা। এখানে রয়েছে বিলাসবহুল রিসোর্ট, ব্যক্তিগত সুইমিংপুল, কাপল স্পা এবং ফুলে ভরা বাথটাব। যেখানে যেকোনো দিনকে বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে তৈরি করা যায়। আরও একটি জনপ্রিয় আকর্ষণ হলো ফ্লোটিং ব্রেকফাস্ট। কেবল বিলাসিতা নয়, বালি দম্পতিদের জন্য রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ এক জায়গা। আগ্নেয়গিরির শীর্ষে ট্রেকিং, জলপ্রপাত বেয়ে ঝাঁপ দিয়ে নামা এবং বিশাল সমুদ্র ঢেউয়ের সঙ্গে সার্ফিং একসঙ্গে উপভোগ করা যায় বালিতে।
মরিশাস
আফ্রিকার উপকূল থেকে প্রায় ১ হাজার ২০০ মাইল দূরে দ্বীপরাষ্ট্র মরিশাস। ভারত মহাসাগরে বিস্তৃত এই দ্বীপটি প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চাওয়া নবদম্পতিদের জন্য আদর্শ রোমান্টিক গন্তব্য। শান্ত সৈকত, সবুজ বনাঞ্চল এবং নীল জলরাশি মিলিয়ে মরিশাস এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। এখানে দম্পতিরা উপভোগ করতে পারবেন ক্যাটামারান নৌ ভ্রমণ। সেখানে সমুদ্রের ঢেউ ও হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো যায়। দ্বীপের ভেতরে বিস্তৃত রঙিন পাহাড়ি ভূমি। এ ছাড়া রয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেন, যেখানে ৬৫০-এর বেশি ট্রপিক্যাল উদ্ভিদের প্রজাতির দেখা পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে মরিশাস হয়ে উঠেছে এক আদর্শ হানিমুন গন্তব্য।
মালদ্বীপ
হানিমুন মানেই মালদ্বীপ, এ ধারণা আজও রয়ে গেছে। প্রায় প্রতিটি নবদম্পতি স্বপ্ন দেখেন এই দ্বীপদেশটির নির্জনতায় একান্ত সময় কাটানোর। বিশাল ওভারওয়াটার ভিলা, সৈকতে মোমবাতির আলোয় ডিনার এবং সমুদ্রের নীল জলে রঙিন মাছের সঙ্গে সাঁতার, সব মিলিয়ে মালদ্বীপ হয়ে ওঠে দারুণ অভিজ্ঞতার জায়গা। সকালের আলোয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে ভাসমান ব্রেকফাস্ট, দুপুরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মৃদু গান আর সন্ধ্যায় সমুদ্রতট ধরে হাঁটা। এসবের মধ্যে নবদম্পতিরা মুহূর্তেই হারিয়ে যান এক অন্য জগতে। রাতের আকাশে তারা ভরা দৃশ্য এখানে বিশেষ আকর্ষণ। বরাবরের মতোই দূর আকাশে মিলেমিশে থাকা নক্ষত্রগুলোকে দেখলে মনে হয়, সবকিছুই যেন কেবল তাদের জন্যই সাজানো।
সেন্ট লুসিয়া
ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ সেন্ট লুসিয়া। পাহাড় ও সমুদ্রের অসাধারণ দৃশ্যের জন্য বেশ পরিচিত এটি। আগ্নেয় মাটির উষ্ণ ঝরনায় গোসল, জলপ্রপাতের নিচে সাঁতার কিংবা কাপল স্পা ও ম্যাসাজ—এখানে সবই একসঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা দেয়। পিটনস পাহাড়ের দৃশ্য আর সমুদ্রের নীল জলরাশি মিলিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত মনে রাখার মতো।
গল, শ্রীলঙ্কা
ইতিহাস ও প্রকৃতি একসঙ্গে চাইলে গল হতে পারে আপনার দারুণ এক গন্তব্য। ১৬ শতকের গল ফোর্টের প্রাচীন প্রাচীর ও পাথরের রাস্তা আপনার সময় থমকে দেবে। ফোর্টের কাছাকাছি রয়েছে সুন্দর সৈকত, যেখানে নবদম্পতিরা নিরিবিলি মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। এসব মিলিয়ে এখানে ভিন্নধর্মী হানিমুন অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। আর এখানে ইতিহাসের রহস্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একসঙ্গে উপভোগ করা যায়।
তালিকার বাকি গন্তব্যগুলো
শীর্ষ পাঁচের বাইরে আরও রয়েছে—
নাপা ভ্যালি ওয়াইনপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয় আর ইতালির পজিতানো পাহাড়ঘেরা সমুদ্রতীর ও রোমান্টিক ডিনারের জন্য বিখ্যাত। কেনিয়ার ওয়াটামুতে রয়েছে স্বচ্ছ নীল পানি এবং হৃদয় আকৃতির লাভ আইল্যান্ড, যা অনেকের চোখে রোমান্টিক গন্তব্য।
সূত্র: ট্রিপ অ্যাডভাইজার
