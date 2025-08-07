Ajker Patrika
ব্যবসায়িক ভ্রমণে ব্যাগ গোছানোর ৫ টিপস

ফিচার ডেস্ক
ব্যবসায়িক ভ্রমণে ব্যাগ গোছানোর ৫ টিপস

কাজের জন্য ভ্রমণের ব্যাগ হালকা থাকা জরুরি। এতে এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি সহজে পেরোনো যায়। এ ছাড়া মিটিং, খাবার কিংবা ক্লায়েন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ভারী লাগেজ টানার পরিশ্রমও হবে না। আর ব্যাগ হালকা মানে লাগেজ ফি কম হওয়া।

পাঁচটি টিপস অনুসরণ করে আপনার ব্যাগ হালকা রাখতে পারেন।

ছোট লাগেজ ব্যবহার

ছোট ক্যারি অন ব্যাগ সহজে বহনযোগ্য। এটি ঠিকভাবে গোছালে প্রয়োজনীয় সবকিছু রাখা সম্ভব। ব্যক্তিগত ব্যবহারের ছোট জিনিসগুলো আলাদা ব্যাগে রাখুন, যাতে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।

পোশাক পরিকল্পনা করুন

অতিরিক্ত পোশাক নিলে ব্যাগ ভারী তো হয়ই, প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পেতেও সমস্যা হয়। প্রতিটি মিটিং কিংবা কারও সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় অনুযায়ী পোশাক ঠিক করে নিন। তাতে অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু নেওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। যদি কয়েক দিন ধরে অনেকগুলো মিটিং থাকে, তাহলে এমন পোশাক বিবেচনায় রাখুন, যেগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি মিলিয়ে পরা যায়। এ জন্য নিরপেক্ষ রং; যেমন কালো, বাদামি বা নেভি ব্লু বেছে নিতে পারেন।

ার্জার আনতে ভুলবেন না

প্রতিটি ডিভাইসের চার্জার ব্যাগে নেওয়ার সময় রাবার ব্যান্ড, হেয়ার টাই বা টুইস্ট টাই ব্যবহার করে গুছিয়ে রাখুন। তাতে সেগুলো এলোমেলো হবে না। আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য বড় ভোল্টেজ অ্যাডাপ্টর কেনার আগে নিশ্চিত হোন, সেটি আদৌ দরকার কি না।

সীমিতসংখ্যক জুতা

যতটা সম্ভব কম জুতা নিন। জুতা ওজন বাড়ায় এবং জায়গা বেশি নেয়। ঠাসাঠাসি করে রাখলে সেগুলো নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জুতার ভেতরে মোজা গুটিয়ে রাখুন, তাতে জায়গা বেঁচে যাবে।

আগের ভ্রমণ থেকে শিক্ষা নিন

কোন কোন জিনিস ব্যবহার করেন, আর কোনগুলো নয়, সেসব আলাদা করুন। অনেকভাবে পরা যায়, সহজে কুঁচকে যায় না, সহজে প্যাক করা যায় তেমন পোশাক বেছে নিন। এ ছাড়া আগের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা কাজে লাগান।

সূত্র: ডিরেক্ট ট্রাভেল

